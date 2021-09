Madagascar: HCDDED - « Maintenir les acquis obtenus ces dernières années »

Dans le magazine n°10 du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit (HCDDED), il est mentionné que « face à l'épidémie de Covid-19 ; il est important de maintenir les acquis obtenus ces dernières années et d'améliorer l'efficacité et la comptabilité avec le respect des normes et standards internationaux relatifs aux droits de l'homme et de l'Etat de droit ».

C'est ainsi que du 1er au 4 juin 2021, une session de formation a regroupé 30 participants. Il s'agit notamment du HCDDED, des organisations de la société civile, du monde médiatique et de la CNIDH. L'objectif était de renforcer et consolider les capacités des institutions et organismes clés du contrôle démocratique, notamment dans leurs missions spécifiques de surveillance, d'alerte et d'interpellation sur la situation des droits de l'homme.

Une attention particulière était portée sur les enjeux et défis possibles pouvant faire naître des mesures d'exception, comprenant entre autres la marginalisation des groupes vulnérables et des populations vivant dans les zones rurales et/ou enclavées, la discrimination sous toutes ses formes, la menace d'explosion sociale, voire l'instabilité politique.