Madagascar: Sécurité alimentaire - Consultation des paysans de la région Anosy, par le Casef

Culture de manioc, de patate douce et de maïs. Telle est la principale activité productive de la population du fokontany Befeno, commune Ankaramena, dans la région Anosy.

La semaine dernière, une équipe du projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (Casef) a effectué une descente sur les lieux, pour discuter avec les paysans cultivateurs, afin de déterminer les appuis et interventions que le projet pourrait entreprendre. Selon les responsables auprès de Casef, l'objectif est de soutenir la production locale de cette communauté, afin d'améliorer leur qualité de vie et de favoriser la sécurité alimentaire, mais surtout, afin que les paysans puissent vendre leurs productions sur le marché.

La réalisation de ce défi figure parmi les "Velirano" du régime actuel, notamment le neuvième qui concerne l'autosuffisance alimentaire. À noter que le projet Casef a été initié par le MINAE (Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage) et financé par la Banque mondiale. Pour ces deux partenaires, l'objectif est d'améliorer le niveau de vie et les activités productives en milieu rural.