Madagascar: PADEVE - Matériels roulants et informatiques pour Antsirabe

Remise de matériels à la commune urbaine d'Antsirabe, par le programme PADEVE.

41 600 euros. Tel est le montant prévu par le Padeve (Programme d'Aménagement et de Développement des Villes d'Équilibre), pour une dotation matérielle des 6 communes urbaines bénéficiaires, notamment celles d'Antsirabe, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa, Toliara et Antsiranana. Selon la Direction générale de l'Aménagement du territoire et de l'Équipement au sein du MATSF (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers), le programme est en passe de procéder à la mise en œuvre des volets RC (renforcement de capacité) et AI (Appui institutionnel).

Ainsi, en ce qui concerne les matériels roulants, des motos sont prévues pour les coordonnateurs du bureau de développement urbain durable (BDLU) des communes urbaines de Fianarantsoa, de Toliara et d'Antsiranana. Pour les matériels informatiques, des ordinateurs, des équipements informatiques, des imprimantes, des GPS et des disques durs seront attribués aux six communes urbaines bénéficiaires. La remise officielle de ces matériels à la commune urbaine d'Antsirabe, s'est tenue la semaine dernière, suivie d'une signature de la convention de rétrocession entre le MATSF, la commune urbaine d'Antsirabe et la société Sofreco.

Selon les responsables, trois ordinateurs, un GPS, un disque dur externe, une imprimante A3 à jet d'encre et une imprimante matricielle, ont été attribués à cette occasion.