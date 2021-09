Madagascar: Anjozorobe - Des nuits blanches à cause des dahalo

L'insécurité s'accroît de jour en jour dans le district de la région Analamanga, la situation qui sévit à Anjozorobe ces derniers jours permet de le constater.

Les vols de bovidés s'enchaînent et cela concerne presque toutes les communes. En effet, presque tous les jours, on entend parler d'attaques de bandits de grands chemins ou de dahalo. Les faits qui se sont produits le 31 août et le 1er septembre derniers sont significatifs. Durant ces deux jours, trois cas de vols de bovidés ont été enregistrés auprès de la gendarmerie. Le premier a eu lieu dans la commune d'Ambohibary Vohimena, le 31 août vers 20 heures. Une quinzaine de dahalo munis d'armes de guerre et de fusils de chasse ont attaqué le parc à bœufs d'un éleveur résidant dans le fokontany de Fanjavarivo.

Pour investir les lieux, les malfrats ont tiré trois coups de feu afin d'intimider les villageois, avant de s'emparer d'une trentaine de zébus. Ils ont ensuite pris la fuite en direction du Sud, vers la commune d'Analaroa. Le second cas s'est produit le 1er septembre dans la commune d'Amboasary Nord. Vers 21 heures 30 minutes, le chef du fokontany de Manakana a avisé le poste avancé de la gendarmerie implanté dans cette commune du vol d'une vingtaine de bovidés, perpétré par des dahalo dont le nombre était indéterminé.

Les bandits ont lancé des pierres pour empêcher les villageois de sortir de chez eux. Puis ils ont pris la direction de Baiboka, probablement vers le fleuve de Betsiboka. Survenue à la même heure que celle à Amboasary Nord, la troisième attaque s'est produite dans la commune rurale de Beronono, toujours dans le district d'Anjozorobe. Une alerte est parvenue au poste avancé de la gendarmerie de Beronono pour signaler l'existence d'une attaque de dahalo dans le village de Mahatsinjo, fokontany d'Amparihimaromaso.

Les dahalo de nombre inconnu ont investi le village pour voler 30 zébus. Alors que les opérations de poursuite menées par les gendarmes et les membres des fokonolona sont vaines jusqu'ici, ces derniers sont aux aguets et multiplient les nuits blanches à cause de ces dahalo.