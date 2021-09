Afrique: SAF/FJKM - Lancement du projet LLGI au profit de la commune d'Ampanefy

Un projet qui s'intitule Local Leadership Global Impact ou LLGI sera mis en œuvre dans trois pays à savoir Madagascar, Malawi et Mozambique.

À Madagascar, les communautés locales vulnérables dans la commune rurale d'Ampanefy, au sein de la région Analamanga, seront les bénéficiaires de ce projet qui a été lancé hier par le SAF/FJKM, un département en charge du développement au sein de l'église FJKM. Il s'agit notamment d'un projet financé par la coopération allemande BMZ et DHK, avec l'appui technique de GNDR (Réseau mondial des organisations de la société civile pour la réduction des catastrophes, pour une période de trois ans.

Renforcer la résilience. La commune rurale d'Ampanefy situé dans le district d'Atsimondrano, a été choisie comme site d'intervention de ce projet mené par le SAF/FJKM étant donné qu'elle est exposée à l'inondation dû au débordement de la rivière Sisaony, lors des périodes cycloniques. Le risque est également amplifié par la vétusté de la digue de protection. En outre, « on y trouve des volontaires FJKM qui sont formés en gestion des risques et de catastrophes, pour travailler en collaboration avec le BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et de Catastrophes) », a expliqué Fara Rakotondrazanany, le coordonnateur du programme GRC et Sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein du SAF/FJKM. Et lui d'ajouter que l'objectif du projet LLGI est de renforcer la résilience de la population locale face aux catastrophes via la mise en place d'un plan de contingence locale, et ce, avec l'implication de tous les acteurs locaux. De son côté, le maire de la commune d'Ampanefy, Bébé Rakotonanahary a relevé le défi de soutenir la population locale pour qu'elle soit plus résiliente face à ce problème d'inondation. En effet, « À chaque période de pluie, les sources de revenu des paysans diminuent étant donné que près de 800 ha de rizières sont complètement inondés. Ils ne peuvent pas non plus pratiquer les activités de briqueterie. Nombreux sont également dépourvus d'habitation », selon ses dires.

Partage de bonnes pratiques. Pour sa part, le directeur général adjoint du BNGRC, Mirana Razafimanantsoa, a soulevé que son entité travaille en étroite collaboration avec le SAF/FJKM dans le cadre du renforcement de capacité des communautés locales à être résilientes face à ces aléas climatiques. La commune d'Ampanefy constitue ainsi un site pilote pour la mise en œuvre du projet LLGI. Des partages de bonnes pratiques seront ensuite effectuées dans les autres régions vulnérables face au changement climatique, et par la suite au niveau international.