Congo-Kinshasa: Cultiver le café à Kinshasa - Tysia Mukuna défie l'impossible !

Tout a commencé par une curiosité qui, aujourd'hui, a donné vie à une entreprise de production locale du Café dans la ville de Kinshasa. Jeune entrepreneure, Tysia Mukuna, née à Kinshasa, est fondatrice de l'entreprise "La Kinoise café", qui est spécialisée dans la production de quatre gammes de café Arabica, Robusta, Mochaccino, Arabusta.

Elle détient un diplôme de master en marketing décroché à Paris, en France et une maîtrise en Administration des affaires (MBA) en négociation à Shanghai, en Chine. Cependant, elle a toujours exprimé le désir d'investir dans son pays afin de participer à la croissance et au développement économique de celui-ci.

Notre rédaction est allée à la rencontre de cette étoile montante de l'agriculture congolaise qui, à cœur ouvert, a parlé de son parcours et de la prise du risque qui, finalement, a été un pari gagné. Il est important de savoir que plusieurs études affirmaient que le café ne pouvait pas pousser en terre kinoise. Rares sont les fois où il a été fait mention d'une société de café 100% congolaise produite dans la capitale. Contre vents et marées, y compris des découragements, Tisya Mukuna a défié ce qui s'avérait difficile, en alignant sur un terrain familial des caféiers dont la première récolte commercialisée intervient en 2019 où elle obtient 90 % d'arabica et 10% de robusta. Et, dans le souci de mieux structurer son entreprise, elle a postulé au concours des plans d'affaires (COPA) 2020, dont elle était parmi les lauréats. Par ailleurs, après plusieurs sorties médiatiques, l'entreprise est actuellement en partenariat avec différents super marchés de la ville, avec sa diversification de saveurs. Qu'a-t-elle fait pour réussir alors qu'elle a semblé défié l'impossible ? Elle répond à nos questions dans les lignes qui suivent.

Qui est Tisya Mukuna et quel est son parcours ?

Je m'appelle Tisya MUKUNA, je suis née à Kinshasa et j'ai obtenu un master en Marketing à Paris, en France et un MBA en Négociation à Shanghai en Chine. J'ai toujours voulu revenir dans mon pays natal pour participer à la croissance et au développement économique.

A quand est né le projet de création de la Kinoise ? Et quel a été l'élément déclencheur ?

J'ai toujours eu une passion pour l'agriculture. J'ai commencé à planter du café quand j'étais encore étudiante. C'est en grandissant que je me suis motivée à transformer cette passion en opportunité d'affaires.

La Kinoise est le seul café qui pousse à Kinshasa, son goût est donc unique.

Et à travers ce café, nous pouvons mettre en avant le territoire si particulier du Congo, c'est une histoire d'amour pour mon pays qui m'a vu naître qui m'a motivé à me transcender en créant ma société.

Qu'est-ce-qui vous a motivé de cultiver le café à Kinshasa alors que scientifiquement cela s'avérait impossible ?

La curiosité ! C'est grâce à elle et aussi parce que je suis un peu têtue je pense. Tout le monde disait que le café ne pouvait pas pousser à Kinshasa et j'ai voulu vérifier.

Quelles difficultés aviez-vous rencontrées avant votre lancement et après?

Les principales difficultés sont liées aux infrastructures. L'écosystème dans lequel on évolue impacte beaucoup notre travail. Si vous prenez l'exemple d'un footballeur et lui demandez de devenir le meilleur joueur en s'entrainant sur un terrain de basket avec une balle de tennis, il y a de fortes chances qu'il n'y parvienne pas. C'est ça l'écosystème. Et, en RDC, nous avons un problème d'infrastructures criant. Les routes non asphaltées, l'électricité capricieuse, la lourdeur administrative. Ce sont des difficultés que j'ai eues et que j'ai encore.

Quel est l'apport du Café "La Kinoise" dans l'alimentation et l'économie congolaise ?

La Kinoise a pour objectif de mettre en valeur le territoire congolais. C'est ainsi que je suis fière d'avoir pu être interviewée par des magazines, journaux, télévisions et radios. Le journal Le Monde, ou encore Jeune Afrique ont parlé du Café La kinoise et de la beauté du sol congolais.

Je suis heureuse d'avoir pu faire la pub de mon pays comme cela. Bien souvent les nouvelles du Congo sont tristes. Or, ils se passent aussi de belles choses et de belles histoires. Economiquement, nous souhaitons ouvrir très bientôt une plus grande usine de transformation, ce qui permettra de former nos équipes et de nouveaux agents à des métiers techniques.

Un mot qui vous résume et vous sert de motivation?

Si la porte est fermée, passe par la fenêtre. C'est un adage que j'aime dire et qui me sert beaucoup. Car, souvent en tant que jeune mais aussi en tant que femme, certaines portes se ferment et il faut faire preuve de combativité et de persévérance. Ne jamais se laisser abattre.

Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur qui hésite de se lancer dans un secteur difficilement exploitable dont il ne se sent pas éligible ?

Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour sous-estimer vos compétences, questionner votre légitimité, remettre en cause votre crédibilité. Alors, laissez vos actions leur prouver le contraire.

L'entrepreneuriat est difficile, je ne dirai jamais que c'est un long fleuve tranquille, mais si vous avez cette flamme en vous alors lancez vous.

Mais ne vous lancez pas aveuglement! Vous devez avoir un plan de développement sur 5 ans et même 10 ans, puis un plan d'actions annuelles, ayez des objectifs. Les résultats parleront pour vous.