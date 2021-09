Congo-Kinshasa: Pilier 2, axe 6 de sa feuille de route 2021-2023 /Aménagement du Territoire - Guy Loando dote son administration d'un lot de nouveaux véhicules

Me Guy Loando Mboyo, Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire, a procédé ce jeudi 2 septembre au bâtiment de la Territoriale, à la remise officielle des véhicules 4×4, de marque Toyota à son Administration.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Coordonnateur du cabinet du Premier Ministre, Herve Moj. Ainsi, cette dotation entre-t-elle dans le cadre de la mise en œuvre du Pilier 2, axe 6 de la feuille de route 2021-2023 qui vise à améliorer la logistique du personnel notamment par la dotation en équipements, matériels de travail et charriot automobile.

S'inscrivant dans la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi qui a bien voulu faire de la réforme de l'Aménagement du Territoire, une des priorités de l'action du Gouvernement de la République, la cérémonie de ce jour, a indiqué le Ministre Loando, entre en ligne de compte de la réforme de l'Aménagement du Territoire, qui recommande l'implantation et l'équipement de l'Administration à travers le pays.

C'est dans ce cadre que le Gouvernement, a-t-il poursuivi, n'a pas ménagé des efforts pour doter le Ministère des matériels roulants pour faciliter la réalisation des activités inscrites dans la Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire ainsi que les attributions spécifiques de mon secteur.

Par ailleurs, Me Guy Loando Mboyo a souligné que ces véhicules devront servir aussi aux activités liées à la feuille de route que «nous avons établie afin de répondre aux attentes du Gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, des ressources naturelles du sol et sous-sol, la création et la rénovation des villes, le développement de nos villages et territoires qui se résument dans le programme REVITE que nous avons lancé tout récemment».

Le patron de l'Aménagement du territoire a exhorté les bénéficiaires, d'utiliser ces véhicules en bon serviteur de l'Etat et surtout au service du Ministère. «Ces matériels roulants serviront aussi à la visibilité des actions du Ministère et surtout à la vulgarisation, la sensibilisation et la mise en œuvre de la Politique Nationale d'Aménagement du Territoire adoptée en Conseil des Ministres», a-t-il ajouté.

Bien avant son intervention, le Secrétaire Général a.i à l'Aménagement du Territoire a salué le dynamisme du Ministre de tutelle qui a abouti à la dotation des véhicules 4×4 à l'Administration. Il a, de ce fait, demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage.

Abordant dans le même sens, le Coordonnateur du Cabinet du Premier Ministre, Hervé Moj a souligné l'importance que revêt cette cérémonie qui entre dans le cadre de la modernisation de l'Administration, tout en invitant les bénéficiaires d'utiliser ces véhicules en bon père de famille. «Il s'agit d'une dotation du Gouvernement. Je vous demande d'en faire une bonne utilisation pour que les résultats suivent... ».

Il y a lieu de noter que Me Guy Loando Mboyo a promis que la dotation en équipement se poursuivra à travers les autres provinces et concernera aussi l'implantation de l'Administration de l'Aménagement du territoire.