Afrique: Angèle Makombo parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique

Angèle Makombo a encore récidivé. En janvier dernier, à l'issue d'un processus de sélection rigoureuse, Angèle Makombo devient l'une des 15 femmes africaines retenues par le Centre Présidentiel d'Excellence Ellen Johnson-Sirleaf pour prendre part à son programme annuel phare de promotion du leadership féminin africain dénommé, Amujae Leaders Initiative. La Prospérité, Quotidien paraissant à Kinshasa, a relaté, depuis très longtemps, l'évènement dans un article intitulé « Centre Présidentiel d'Excellence Ellen Johnson-Sirleaf : Angèle Makombo sélectionnée » publié le 5 février 2021.

Environ sept mois plus tard, à savoir, le mardi 31 août 2021, une agence africaine de relations publiques et de notation de premier plan, dénommée AVANCE MEDIA AFRICA, dévoile son classement 2021 des 100 Femmes Africaines les plus Influentes. Et qui y figure en bonne place ? Angèle Makombo. Rien d'étonnant.

Fonctionnaire Internationale au siège des Nations Unies à New York pendant plus de 20 ans, Mme Makombo, de nationalité congolaise, a occupé différentes fonctions dont Conseillère Politique Principale en charge des questions africaines au Cabinet des Secrétaires généraux de l'ONU Kofi Annan et Ban ki-Moon. Elle a assumé d'autres responsabilités au cours de sa longue carrière aux Nations Unies, traitant, en particulier, de la prévention et de la résolution des conflits en Afrique, ainsi que des questions relatives au renforcement des institutions nationales.

Dans ce cadre, Mme Makombo a notamment, exercé les fonctions de Conseillère Politique Principale au Département des Affaires Politiques ainsi que Spécialiste des Questions Politiques au Département des Opérations de Maintien de la Paix de l'ONU. Elle a également été Juriste au Bureau Juridique des Nations Unies ainsi qu'Attachée de Presse au Département de l'Information.

Fait inhabituel pour une ressortissante d'un pays en développement, de surcroit, un pays africain, Mme Makombo démissionne de l'Organisation des Nations Unies en février 2011 pour rentrer définitivement en RDC afin de mettre son expérience au service de son pays.

Depuis 2014, elle est Conseillère de la République/Membre du Conseil Economique et Social de la RDC, servant dans la Commission Environnement et Ressources Naturelles.

Ayant d'autres casquettes à son actif dont celle de femme politique engagée, Mme Makombo est également Présidente nationale du parti politique la Ligue de Démocrates Congolais, en sigle LIDEC.

Cela dit, de quoi s'agit-Il aujourd'hui ?

Il est question du classement annuel que l'agence AVANCE MEDIA établit depuis 2019 pour mettre en avant et célébrer les réalisations exceptionnelles des femmes africaines à travers le monde. La Liste 2021 des Femmes les Plus Influentes d'Afrique a été mise en place en s'inspirant du thème de la Journée Internationale de la Femme 2021 « Leadership féminin : Pour un avenir égalitaire dans le monde de la Covid-19 ».

Avec une représentation de 29 pays africains et 10 catégories distinctes, la liste 2021 présente des femmes africaines d'horizons divers qui ont été à l'avant-garde de portefeuilles décisionnels sur le continent, dans des institutions internationales, dans les entreprises et dans la diaspora.

Les 10 catégories en fonction desquelles les 100 femmes africaines les plus influentes ont été retenues sont les suivantes : Leadership économique, Société civile et Philanthropie, Diplomatie, Éducation et Littérature, Divertissements, Entrepreneuriat, Gouvernance, Domaines du Droit, Médias, Sports.

L'évaluation a été faite sur la base de critères spécifiques notamment, l'excellence en matière de leadership et de performances, les réalisations personnelles, l'engagement à communiquer, à partager les connaissances, à avoir l'audace de briser le statu quo et à être des femmes africaines accomplies.

Il y a lieu de souligner, par ailleurs, qu'en plus d'Angèle Makombo, deux autres femmes congolaises d'excellence ont été retenues dans le classement 2021 des Femmes africaines les plus influentes, à savoir, Mme Eve Bazaïba, Vice-Premier Ministre en charge de l'Environnement et du Développement Durable, et Mme Julienne Lusenge, activiste des Droits de l'homme, Directrice du Fonds pour les Femmes Congolaises.

Mesdames Bazaïba et Makombo ont été nominées dans la catégorie « Gouvernance » ; Mme Lusenge, dans la catégorie « Société civile et Philanthropie ».

La RDC est donc représentée par ces trois grandes dames dans le palmarès 2021 des 100 femmes africaines les plus influentes. Toutefois, il convient de noter que quatre femmes sur les 100 plus influentes d'Afrique figurant sur le classement 2021 vivent en RDC : hormis Mesdames Eve Bazaïba, Angèle Makombo, Julienne Lusenge, nous avons la Représentante Pays d'ONU Femmes en RDC, Mme Awa Ndiaye-Seck, de nationalité sénégalaise, également désignée l'une des 100 Femmes les plus influentes d'Afrique, qui vit aussi à Kinshasa.

Ainsi, Angèle Makombo est-elle nominée dans la catégorie Gouvernance, aux côtés de la Première Ministre du Togo, Victoire Tomegah-Dogbé, de la Présidente de l'Ethiopie, Sahle-Work Zewde et de celle de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan.

D'autres femmes leaders du continent figurent dans ce classement 2021, y compris l'ancienne Présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, la nigériane Amina J. Mohammad, la Directrice générale de l'Organisation mondiale du Commerce, la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, et la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo.

Cela étant, d'aucuns peuvent se poser la question de savoir « Pourquoi ce classement des 100 Femmes les Plus Influentes d'Afrique» ?

Prince Akpah, Directeur général d'AVANCE MEDIA, basé dans le pays du grand panafricaniste de tous les temps Kwame NKrumah, a une vision : celle de changer au fil des ans le narratif sur l'Afrique en évaluant et en classant les réalisations et performances des Africains par les Africains.

Il est convaincu que AVANCE MEDIA offre une opportunité, non seulement de célébrer les Africains mais aussi, de présenter les œuvres individuelles et collectives des femmes qui pourront réellement inspirer les jeunes, y compris la prochaine génération des dirigeants en Afrique.

«Grâce à notre programme de mentorat « Be A Girl », nous offrirons des opportunités de mentorat à des jeunes femmes sélectionnées du continent qui pourront se connecter avec les 100 lauréates dans notre quête de former des femmes africaines qui réussissent », a déclaré Prince Akpah.

S'agissant des profils respectifs des 100 Femmes les plus influentes d'Afrique pour 2021, toute personne, à la fois, curieuse et intéressée peut bien les consulter sur le site suivant : 100women.avancemedia.org

. Bonne lecture !

LPM