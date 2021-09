Congo-Kinshasa: Après les travaux de nettoyage - SANRU asbl en voie de réhabiliter et d'équiper l'entrepôt de l'INRB

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à COVID-19, SANRU asbl n'a jamais cessé de travailler aux côtés du Gouvernement en lui prêtant main forte pour faire face à cette maladie qui a ôté la vie à beaucoup de personnes à travers le monde.

De ce fait, en vue de stocker et mieux conserver les produits, SANRU asbl est en voie de réhabiliter et d'équiper l'entrepôt de l'Institut National des Recherches Biomédicales (INRB). D'ores et déjà, d'après Denis Kadima, l'un des chargés de la logistique du SANRU asbl pour la COVID-19, les travaux de nettoyage et d'organisation de l'entrepôt y ont été réalisés. Cependant, il ne reste que les travaux d'entretien du dépôt donc l'équipement. SANRU asbl a, après avoir examiné l'état des besoins de l'INRB à ce sujet, est en voie de résoudre les problèmes.

«On a fait le nettoyage et l'organisation de l'entrepôt en introduisant notamment, des fiches de stock, on a fait aussi l'inventaire car cela n'a jamais été fait. Il reste la deuxième phase, les travaux d'entretien proprement dit. On viendra avec la peinture, on va mettre les plafonds, la lumière, le plafonnier ou les splits», a déclaré le chargé de la Logistique.

Interviewé par les fins limiers du quotidien La Prospérité, il est revenu sur ce projet qui est en train de se réaliser tant soit peu. «Quand on est allé faire l'évaluation, on s'est rendu compte que l'INRB n'avait pas un endroit bien déterminé pour stocker, à tel point qu'on a trouvé même certains produits laissés à l'air libre. Quand on a fait l'état des lieux, on a trouvé même des produits abandonnés, les produits de laboratoire, il y avait un peu de tout, sauf le test de dépistage rapide.

Pour le reste, par exemple les matériels de prélèvement, le tube, ils étaient abandonnés et d'autres exposés à même le sol, on a écrit officiellement à l'INRB pour qu'on retire tout ce qu'on avait livré, qu'on aille stocké ça ailleurs car, il était quand même inacceptable de laisser des produits dans ces conditions-là. L'INRB nous a répondus en disant qu'au lieu de les faire sortir, ils nous ont cédés un entrepôt, on a essayé de réorganiser, nettoyer. Pour le moment, nous leur avons demandé de nous envoyer une requête contenant un état des besoins pour réhabiliter, c'est ce qui a été fait», dit-il. L'objectif poursuivi par SANRU asbl est de rendre viable cet entrepôt.

Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, SANRU asbl avait procédé le vendredi 16 octobre 2020 à la remise symbolique des tests rapides COVID-19 et autres consommables de Laboratoire dont les masques au Ministère de la Santé. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Secrétaire Général du Ministère de la Santé, Dr Sylvain YUMA RAMAZANI, du Secrétariat de la Riposte COVID-19 représenté par le Professeur KASWA, Directeur du Programme National de Lutte contre la Tuberculose, du Comité National de Coordination du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, CCM en sigle, à l'Institut National des Recherches Biomédicales (INRB). Ce don de 27 600 tests et 10 000 masques à l'INRB fait partie de l'appui global que SANRU apporte au pays, grâce au Financement de plus de 35 millions de dollars américains du Fonds Mondial, pour la continuité des activités des prestataires de santé et des relais communautaires. SANRU a, à ce jour, approvisionné en équipements de protection individuelle (masques, Gel Hydro alcoolique, Gants, Papier Essuie tout, Savon liquide et thermomètre) les formations sanitaires et de 7 provinces prioritaires du Projet Malaria Routine et les acteurs de distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action de 5 provinces de la Campagne qui, pour leur part, utiliseront l'approche de distribution porte-à-porte. Ces intrants servent à la réponse nationale à la pandémie à COVID-19 et à l'atténuation de l'impact COVID-19 sur les 3 programmes appuyés par le Fonds Mondial, à savoir la lutte contre le Sida, la tuberculose et le Paludisme.

Merdi Bosengele

