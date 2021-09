Congo-Kinshasa: Près de 20 maisons incendiées, 4 personnes tuées... - Tshopo - Etienne Masanga dénonce un plan obscur des autorités du Maniema

Ce qui se passe actuellement dans la province de la Tshopo mérite l'attention et l'intervention des autorités au niveau national. Plus le temps passe, plus la vie humaine devient chosifiée suite à un conflit des limites entre la Tshopo et le Maniema.

A en croire l'Honorable Etienne Masanga Kisigay lors de sa motion d'information au niveau de l'Assemblée nationale, les autorités locales du Maniema seraient à la manœuvre pour tripatouiller les limites de la Tshopo et s'en prendraient curieusement à toute la population. Conséquences, des pertes en vies humaines enregistrées récemment. Plus de 20 maisons incendiées, d'importants dégâts matériels et toutes sortes d'abus, sont à mettre à l'actif des autorités provinciales du Maniema. Selon l'Elu d'Ubundu, les dirigeants du Maniema, en complicité avec les instances judiciaires de cette même province, ont tout dernièrement procédé à l'arrestation arbitraire de plusieurs habitants de la Tshopo et les ont acheminés, sans aucune raison valable, vers Punia, au Maniema toujours. Et là où le bât blesse, est que la libération de chaque individu, selon les précisions de M. Etienne Masanga, est conditionnée par une amende de plus d'1 million de francs congolais.

«... La province de la Tshopo fait partie de la République Démocratique du Congo. Pourtant, après avoir dénoncé à plusieurs reprises le conflit permanent entre la Tshopo et le Maniema, ce dossier a évolué jusqu'au point où le Gouvernement a dépêché une commission sur terrain en produisant un rapport qui ne trouve toujours pas solution.

Cela a conduit aux affrontements entre les deux communautés... Nous avions adressé une lettre en date du 28 juillet 2021 demandant l'assistance de la population de la Tshopo qui a été victime, avec vingt maisons incendiées, trois personnes atteintes par balles et une personne tuée», a déclaré Etienne Masanga, lors de la récente plénière au niveau de l'Assemblée nationale pour exprimer par là un sentiment d'indignation qui caractérise la Tshopo tout entière. «Honorable Président, votre population de la Tshopo s'indigne et regrette le silence coupable et complice des autorités au niveau national», avait clairement dit l'Honorable Etienne Masanga au Speaker Mboso N'kodia Mpwanga lors de sa motion d'information.

Avec plus de précisions sur ce dossier, l'Honorable Etienne Masanga éventré le boa sans ombre, ni troubles au visage, au cours de son passage dans une émission sur Télé50, mercredi 1er septembre dernier. Sur le plateau, l'homme a indiqué que le Gouverneur honoraire du Maniema, Pascal Tutu Salumu, serait la cause principale de tout ce qui risque de créer une sorte d'antipathie entre les populations de la Tshopo et du Maniema. Tutu Salumu aurait déplacé, en effet, près de 45 Km de limites de la Tshopo.

Or, la limite officielle entre ces deux provinces se trouve au niveau de la jonction des rivières Mengwe et Ambata. Comme soubassement, l'Elu d'Ubundu évoque les articles 19 et 27 de la Loi n°15/006 du 25 mars 2015 portant fixation des limites de provinces. Profitant de l'occasion sur Télé50, Etienne Masanga a soulevé un autre problème, cette fois-là lié aux infrastructures. C'est le cas de la route Kisangani-Ubundu qui, aux dires de l'Honorable, se trouverait dans un état de délabrement aigu. Au vu de la gravité des actes qui accompagnent le conflit opposant la Tshopo et le Maniema, il est grand temps que les dirigeants prennent des mesures pour stopper l'élan des violences et remettre chaque entité dans ses droits.