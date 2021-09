Congo-Kinshasa: Visitant les immeubles et villas de leur établissement /CNSS - Joséphine Shimbi et M. Jean Simon Mfuti sur les trousses des locataires insolvables

Désignés par les autorités de tutelle pour diriger la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, Mme Joséphine Shimbi et M. Jean Simon Mfuti Kiaku, respectivement PCA et Directeur Général de cet établissement public ont levé l'option, avant toute chose, de faire un état des lieux de la boîte.

Ce faisant, ils ont entamé une série de visites dans les installations de la CNSS basées dans la ville-province de Kinshasa. Question de se faire une idée générale du travail qui les attend. «Nous avons besoin des ressources nécessaires pouvant nous permettre de rehausser le paiement des prestations sociales ainsi que le revenu du personnel. Pour ce faire, nous devons mobiliser les ressources pour y parvenir », a soutenu Mme le PCA. Aucun locataire déguerpi ne restera avec la dette de la Caisse, prévient-on.

Il est 8h30 lorsque le Président du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Mme Joséphine Shimbi, et le Directeur Général, Jean Simon Mfuti Kiaku, ont débuté la visite des immeubles et villas appartenant à la CNSS se trouvant dans la commune de la Gombe. Objectif de cette tournée, palper du doigt l'état de ses immeubles et villas ainsi qu'identifier ses occupants.

L'Immeuble Kimpoko, se trouvant juste à coté du Bâtiment Administratif de la CNSS, a été à l'honneur d'autant plus qu'il a constitué la première étape de cette tournée d'inspection. Ici, le constat a été amer. Dans la mesure où cet immeuble se trouve en état de délabrement et nécessitant une réhabilitation.

Après cet immeuble, le cortège s'est envolé vers les immeubles Kasa- Vubu, Bas- Congo, Plateau, Commerce, Basoko, 29 Juin, Tchad, Tombalbaye, Rwindi ainsi que les villas Nyoki, boulevard numéro 175, avenues des cliniques et Tshatshi.

Le constat reste le même que précédemment. La plupart des immeubles se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Donc, il faille repenser à une réhabilitation.

Autre constat, certains locataires s'adonnent le luxe de sous loués les unités de la Caisse à un prix élevé que ce qu'ils paient à l'établissement.

Face à ces irrégularités constatées, Mme Joséphine Shimbi Umba, a souligné que le Conseil d'Administration doit prendre des décisions idoines pour revaloriser, donner de la vraie valeur aux immeubles et villas enfin de permettre à la Caisse de rentrer des ses droits. «Nous avons besoin des ressources nécessaires pouvant nous permettre de rehausser le paiement des prestations sociales ainsi que le revenu du personnel». Pour ce faire, nous devons mobiliser les ressources pour y parvenir, renchérit-elle.

Pour sa part, le Directeur Général de la CNSS, le Docteur Jean Simon Mfuti Kiaku, a fustigé le comportement de ceux qui occupent les unités de la Caisse et ne s'acquittent pas convenablement du loyer.

Rappelant les recommandations de l'Inspection Générale des Finances qui demandent à la CNSS d'être compétitif et améliorer le recouvrement des loyers, la Direction Générale va prendre toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuire les locataires insolvables. Allusion est faite ici au Communiqué signé par le Conseil d'Administration et la Direction Général, lequel demande aux locataires de la Caisse ayant des arriérés de plus de trois mois de s'acquitter de leurs obligations, à défaut de voir leur contrat être résilié. Aucun locataire déguerpi ne restera avec la dette de la Caisse, prévient-on.

«Nous devons mériter la confiance de ce qui nous ont placé en faisant correctement notre travail", a ajouté le Directeur Général de la CNSS.