Cote d'Ivoire: Quinzaine touristique ivoirienne - 7 circuits pour explorer la « Sublime Côte d'Ivoire »

En prélude de la 41e Journée mondiale du Tourisme (JMT) dont elle est, cette année, le pays-hôte et organisateur, la Côte d'Ivoire organise une série d'activités de découvertes et de promotion du patrimoine de la destination ivoirienne à travers la « Quinzaine touristique ivoirienne », du 7 au 22 septembre.

A cette occasion, le Ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien entend faire connaitre et reconnaitre la richesse et la diversité de l'offre culturelle et touristique existante sur l'ensemble du territoire et à en révéler les trésors cachés en organisant une véritable immersion au cœur de la « Sublime Côte d'Ivoire ».

Le mardi 7 septembre, les jardins de Heden Golf Hôtel d'Abidjan seront le théâtre du lancement officiel de « Quinzaine touristique ivoirienne », à partir de 15h. une cérémonie placée sous la présidence du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

La Quinzaine touristique ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale « Sublime Côte d'Ivoire » dont l'ambition est, pour l'État de Côte d'Ivoire, de développer et promouvoir l'ensemble de son potentiel touristique. Pour ce faire, le Ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien s'attache à valoriser le patrimoine culturel et touristique de la Côte d'Ivoire et à dynamiser son offre en loisirs. Ceci dans un contexte mondial du tourisme marqué par la pandémie de la Covid-19 qui a profondément bouleversé le secteur.

A la veille d'une 41e Journée mondiale du Tourisme qui aura pour thème officiel « Le tourisme pour une croissance inclusive », la Quinzaine touristique ivoirienne participe à la stratégie d'attractivité et de développement économique de la Côte d'Ivoire. Elle est ouverte à l'ensemble des populations, des personnes à titre individuel aux publics Investisseurs, Professionnels et Entreprises - faitières, artisans, restaurateurs, voyagistes, transporteurs... Désireux de faire émerger des « champions nationaux », le Ministère du Tourisme et des Loisirs soutiendra tout particulièrement les start-up et entrepreneurs innovants et digitaux actifs dans le secteur du tourisme. Il s'engage, en ce sens, à faciliter leur mise en relation avec des investisseurs.

Les atouts touristiques de la Terre d'Eburnie sont multiples. Seront notamment à (re)découvrir les œuvres architecturales telles que les mosquées de style soudanais récemment inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco ; le patrimoine culturel avec les nombreuses danses traditionnelles et autres trésors du royaume Akan ; le patrimoine naturel avec les cascades de Man, les piscines naturelles de Tabaoulé ; ou encore l'agrotourisme au cœur du pays du cacao.

« La stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » a pour ambition première de positionner la Côte d'Ivoire parmi le Top 5 des pays à fort potentiel touristique à l'échelle du continent. Le tourisme représente une force économique de premier ordre qui peut être orientée au service de la lutte contre la pauvreté. Tant il est vrai que le tourisme est l'un des secteurs les plus diversifiés, il constitue une plateforme de services, en fournissant des emplois directs et indirects » précise M. Siandou FOFANA, Ministre du Tourisme et des Loisirs de l'État de Côte d'Ivoire.

Parcours de la quinzaine du tourisme :

«Merveilles et traditions sur la route des rois » (10 au 14 septembre) - Itinéraire : Abidjan - Adzopé - Abengourou - Agnibilékrou - Bondoukou - Abidjan

«Évasion entre cultures et religions » (09 au 17 septembre) - Itinéraire : Abidjan - Yamoussoukro - Bouaké - Katiola - Ferké- Korhogo - Abidjan

«Escapade écologique sur la route des éléphants » (11 au 17 septembre) - Itinéraire : Abidjan - Bouaflé - Daloa - Abidjan

«Divertissement entre balnéaire et traditions » (15 au 19 septembre) - Itinéraire : Abidjan - Jaque Ville Dabou Grand Lahou

«Voyage au cœur du cacao » (15 au 21 septembre) - Itinéraire : Abidjan - Tiassalé - Divo - Gagnoa - Soubré - San-Pedro - Abidjan

«Au paradis entre mer et nature » (18 au 22 septembre) - Itinéraire : Abidjan - Aboisso - Krindjabo - Adiaké - Assinie - Bassam - Abidjan

«Abidjan Tourism Days » (17 au 19 septembre)

DIRCOM MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS