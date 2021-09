Cote d'Ivoire: Aquaculture - La FAO lance un projet de production de Tilapia du Nil

Un atelier de validation de l'analyse de la chaîne de valeur de l'aquaculture du Tilapia du Nil ouvert à Abidjan les 01et 02 septembre 2021.

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), a ouvert le mercredi 1er septembre 2021, en collaboration avec le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH), un atelier de validation de l'analyse de la chaîne de valeur de l'aquaculture du Tilapia du Nil appelé communément « carpe ».

Cette rencontre d'échanges et de réflexion qui se tient au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC), situé dans l'enceinte de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, enregistre une cinquantaine d'acteurs, venus de tout le territoire national.

Les travaux ont permis de développer une vision partagée et des options stratégiques de base pour la chaîne de valeur. Ce fut également pour les participants d'identifier les premières actions immédiates à mettre en œuvre pour le programme sur le terrain.

L'atelier a en outre permis de valider les données collectées sur le terrain dans la perspective de l'élaboration de la stratégie de mise à niveau de la chaîne de valeur et sa planification en concertation avec les acteurs (pisciculteurs, commerçants de tilapia, administration, recherche, producteur d'aliments, d'alevins, microfinance, etc.

En effet, l'analyse de la chaîne de valeur indique l'existence de larges débouchés commerciaux aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, avec une préférence des consommateurs pour les produits locaux frais.

Toutefois, l'offre de produits d'élevage ne satisfait pas la demande sur le marché domestique car la majeure partie du tilapia consommé est importée (39,500 tonnes par an).

Si la consommation nationale de tilapia est estimée à plus de 45,000 tonnes, la production nationale est estimée entre 6,000 à 8,300 tonnes par an, soit entre 13 et 18% de la demande. La grande majorité des pisciculteurs sont de petits agriculteurs qui pratiquent l'aquaculture comme source de revenu principale ou complémentaire.

Le tilapia d'élevage national est en concurrence directe avec le tilapia congelé importé qui lui est moins couteux sur le marché et offre davantage de tailles plus grandes de tilapia. En Côte d'Ivoire, la chaine de valeur est majoritairement informelle.

Monsieur Zoungrana Mahama, représentant la FAO, a rappelé que malgré les efforts consentis par le Gouvernement ivoirien à travers les politiques successives et l'appui des partenaires techniques et financiers, le défi pour la chaîne de valeur demeure énorme. « Le volume d'importation des produits halieutiques pour la satisfaction des besoins nationaux est d'environ 500 000 tonnes soit 80% de la consommation. Le plan d'actions de FISH4ACP sera décliné avec les acteurs de la chaîne de valeur, sur la base du diagnostic qui aura été établi et validé lors de cet atelier » a-t-il indiqué.

L'Union Européenne (UE), par la voix de Monsieur Stéphane Brossard a dit espéré que ce projet contribue à la durabilité environnementale, sociale et économique de la chaîne de valeur.

Ouvrant officiellement les travaux de cet atelier, Monsieur Sidi Tiémoko Touré, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques a réitéré l'engagement du Gouvernement Ivoirien à atteindre l'autosuffisance en produits halieutiques et animaux à travers la Politique Nationale de Développement de l'Élevage, de la Pêche et de l'Aquaculture (PONADEPA) qui est en cours de validation. « Cette politique mettra un accent particulier sur l'intensification de la pisciculture notamment avec le produit phare qui est le tilapia » a-t-il fait noter.

D'une durée de cinq ans, ce programme dénommé FISH4ACP est une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS), visant à rendre les chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture plus durables en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

Il a pour objectif d'améliorer les niveaux de production du Tilapia du Nil pour son potentiel, à créer des emplois et des opportunités de revenus pour la population rurale en particulier les femmes et les jeunes, à développer des activités génératrices de revenus et d'emplois pour la population rurale et à aider les petites et moyennes entreprises à accéder à des sources de financement et d'investissement

FISH4ACP est mis en œuvre par la FAO et ses partenaires grâce un financement de l'Union européenne (UE) et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).