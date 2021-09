Cote d'Ivoire: Prévention de conflits politiques - Une quarantaine de jeunes d'Abobo et de Yopougon porteurs d'initiatives échangent sur leurs actions

Dans le cadre du projet « jeunes, paix et sécurité (Yps) » en pratique ou « Yps en pratique » initié et mis en œuvre par l'Ong Indigo Côte d'Ivoire avec l'appui d'Interpeace, une organisation internationale de consolidation de la paix, une quarantaine de jeunes issus de différentes organisations d'Abobo et de Yopougon se sont retrouvés le mercredi 1er septembre à l'hôtel la Rose Blanche, à Cocody-Angré. Ce, pour échanger sur les initiatives prises et mises en œuvre dans leurs différentes communautés en faveur de la paix, la cohésion sociale, avec pour seul but, mettre un terme aux conflits politiques.

« Ces jeunes, depuis le 11 décembre 2019 jusqu'aujourd'hui, sont inscrits dans le projet "jeunes, paix et sécurité (Yps)" de l'Onu qui a pour objectif, améliorer leur participation en tant qu'acteurs et leaders dans la consolidation de la paix, en renforçant leurs capacités d'analyse et d'action en matière de prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire », a fait savoir Arsène Konan, coordonnateur des programmes chez Indigo Côte d'Ivoire. Qui a indiqué par la suite que ces jeunes ont été outillés et sont devenus capables, entre autres, de faire des analyses critiques de la participation de la jeunesse à la violence politique et à la consolidation de la paix.

C'est pourquoi, a-t-il dit, ils se sont retrouvés ce jour (1er septembre) pour exposer sur ce qu'ils font dans leurs communautés. « Ils s'investissent pour la paix et la cohésion sociale dans leurs communautés. Malheureusement ces actions ne sont pas sues ni valorisées. Parce que les jeunes ne savent pas vendre ce qu'ils font de bien dans leurs communautés », a-t-il rapporté. Avant d'ajouter que Indigo Côte d'Ivoire en créant ce cadre, c'est pour permettre à ces jeunes de parler de ce qu'ils font.

Au cours des débats, ils ont échangé sur deux importantes thématiques que sont : « Défis et opportunités liés à l'engagement de la jeune fille sur les questions de la paix et de la sécurité » et « Défis liés à la durabilité, à l'engagement des jeunes dans la prévention des conflits politiques ».