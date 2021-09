Sénégal: Lancement deuxieme camp de reboisement du 4 au 11 septembre 2021 - Action citoyenne pour des espaces plus verts dans les villes et villages

Le Forum Social Sénégalais, en collaboration avec d'autres organisations citoyennes invitent à plus d'actions pour «reforester» le Sénégal et reverdir nos villes et villages notamment à travers la création d'espaces verts. Face à presse, hier jeudi, au centre Ahmadou Malick Gaye, ex-Bopp, ils ont annoncé le lancement de deuxième édition du camp de reboisement prévu du 4 au 11 septembre 2021

Le Forum Social Sénégalais (FSS), les Ecolo-Verts du Sénégal, le Collectif «Touche pas aux terres du Phare», l'Organisation des Jeunesses panafricanistes, et d'autres organisations citoyennes ont entrepris la mission de contribuer à «reforester» le Sénégal, et reverdir nos villes et villages. Cette option se traduit à travers notamment un camp international de reboisement qui a commencé l'année dernière, 2020. Cette année, le camp est programmé du 4 au 11 septembre 2021, et se fera sur différents sites dont : le Phare des Mamelles, le Monument de la Renaissance, les ponts de Hann-Maristes et celui baptisé Aliou Sow, sur la Patte d'Oie, le littoral de Joal, la Roneraie de Samba Dia et le bois-foret de Djilor-Djidiack dans la commune de Fimela département de Fatick. En perspective de cette activité, ces organisations citoyennes ont tenu un point de presse hier, jeudi 2 septembre, pour décliner les contours du programme de l'édition 2021. Selon le FSS, qui est une branche du Forum Social Africain (FSA), lui-même issu du Forum Social Mondial (FSM), il faut agir face au changement climatique qui continu de se faire ressentir à grande vitesse.

Mieux, le FSS juge nécessaire et urgent la mise en place de politiques sociales qui vont dans le sens de planter des arbres qui sont indispensables à la survie de l'homme. Conformément aux engagements internationaux du Sénégal notamment Convention de Rio sur l'environnement, la COP 21 de Paris et d'autres Conventions sur les changements climatiques, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) doté d'une Agence de la Reforestation et de la Grande Muraille verte. C'est ainsi que les initiateurs du camp s'ouvrent à d'autres organisations citoyennes pour atteindre une large cible et réussir au mieux leurs objectifs.

Après une «1ère édition qui a connu une réussite de 92 pour cent en plantation», selon la note de presse. Le choix porté sur ces sites se justifient par l'envi de faire face au dérèglement climatique mais également de protéger un patrimoine comme «le Phare des Mamelles qui, de part son utilité comme source d'éclairage maritime, est menacé si on n'agit pas vite vue qu'il repose sur un volcan dormant qui peut se réveiller à tout moment. Mais également pour contrer l'utilisation anarchique des espaces T du pont de Hann-Mariste qui constituent des espaces vides et donner une belle vue et mettre en place des aires de jeux pour les populations qui y habitent. Toujours dans le même sillage de renforcer la forestation et d'élargir l'écosystème, les sites du littoral de Joal, la Roneraie de Samba Dia et le bois-forêt de Djilor ont été choisi pour en même temps sensibiliser sur l'importance des arbres dans la vie de l'homme. A cet effet, le FSS et tous ses collaborateurs misent sur une démarche inclusive et participative», a confié Papis Thiabou, Secrétaire du FSS.

LE TEMPS EST A L'ACTION POUR «SERVIR LE SENEGAL A TRAVERS L'ECOLOGIE»

Roger Foster, membre des «Ecolo-Verts» appelle tous les Sénégalais à développer la culture du reboisement. «C'est une mission de tous Sénégalais, journalistes, société civile, chefs coutumiers, jeunes de planter pour réparer ce que l'- homme a détruit parce que nous coupons et nous ne reboisons pas. Il est temps de passer à l'action qu'a la politique politicienne. D'ailleurs les locales approches et ils ne vont pas hésiter à débloquer les 15 millions de caution, qu'on débourse cette somme pour la cause de l'environnement. Il nous faut d'autres Ali Aïdar avant qu'il ne soit trop tard», a-t-il dit, lançant un appel à Madame la Première Dame et sa Fondation, «Servir le Sénégal», à «servir le Sénégal à travers l'écologie».

Des initiatives ne manquent pas ; et pour les réussir, il faut une synergie de toutes les bonnes volontés locales et nationales pour soutenir un collectif d'organisations citoyennes et d'associations de développement, a ajouté à Omar Diouf responsable des Jeunes Panafricanistes. Pour lui, «l'engagement est présent, de part les signatures du Sénégal des Conventions environnementales. Cependant, il faut les concrétiser. Les conséquences du réchauffement climatique se font ressentir de plus en plus ; récemment, on a vu échouer des baleines sur les grandes côtes, des tortues qui défilent sur les plages. Et pour le corriger, il faut des plantes».

Mieux, pour attirer l'attention sur la progression de la disparition de la verdure, rafraichir les mémoires, il convoque le nom d'avant de Dakar à savoir «Cabo Verde» (Cap-Vert) ; d'où l'appellation des îles du Cap-Vert. Pour ce camp de reboisement, avec comme objectif de participer à la reforestation du Sénégal et la création de d'espaces verts dans les villes et particulièrement dans la capitale Dakar, une centaine de jeunes volontaires panafricanistes de différentes nationalités sont mobilisés pour le reboisement, la sensibilisation et le suivi-évaluation. Avec l'appui des autorités notamment du MEDD et des parrains.