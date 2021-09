Afrique: Géopolitique de la Covid-19 - L'autre séquelle de la pandémie

Au-delà d'être une crise sanitaire, la pandémie de la covid-19 a d'autres facettes. Elle a rebattu les cartes du monde et accentué les rivalités entre les grandes puissances mondiales.

De la production et l'autorisation des vaccins jusqu'aux origines du virus, la pandémie a complètement bouleversé la donne géopolitique à travers le monde. Particulièrement entre l'Occident d'une part et la Russie et la Chine d'autre part.

«Des informations cruciales sur les origines de la pandémie existent en Chine, et pourtant depuis le début, des responsables gouvernementaux en Chine œuvrent pour empêcher les enquêteurs internationaux et les acteurs mondiaux de la santé publique d'y accéder». C'est le Président américain, Joe Biden, qui accuse ainsi la Chine de cacher des «informations cruciales» sur les origines de la covid-19. Ce, après la publication du résumé d'un rapport d'enquête du renseignement américain qui n'arrive pas à déterminer les causes du virus. Lequel rapport indique que le nom scientifique du virus, n'avait pas été développé «comme arme biologique», et n'avait «probablement» pas été conçu «génétiquement».

En effet, les accusations de Joe Biden contre la Chine viennent accentuer la bataille scientifique et politique autour du coronavirus qui se joue entre les deux puissances mondiales depuis le début de la pandémie.

COURSE AUX VACCINS

En outre, le côté géopolitique de la covid-19 se prouve aussi à travers la course effrénée aux vaccins. De la Chine en passant par les Etats-Unis jusqu'en Russie pour ne citer que ces pays-là, des laboratoires, sur le pied de guerre, ont mis dispersement au point des vaccins. Viendra ensuite l'autorisation et/ou l'homologation des vaccins. Considéré comme la seule arme efficace pour mettre fin à la pandémie qui a emporté 4,54 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le vaccin a fini par mettre en lumière les divergences entre les Etats dont le seul but devrait être d'éradiquer ensemble la pandémie. En atteste la non homologation du vaccin Sinopharm par l'Agence européenne de médicaments (EMA) alors que certains pays de l'Union européenne comme la Hongrie (membre pourtant de l'Union européenne) l'ont autorisé.

Comme Sinopharm pourtant validé par l'OMS, la version indienne du vaccin contre la Covid-19 d'AstraZeneca (Covishield) n'est pas encore approuvée par l'EMA. Elle indexe des possibilités de «différences» avec l'original. Dans cette carte du monde des homologations, on note aussi que le vaccin russe est largement homologué dans le monde sauf en Chine et en Occident. Le vaccin chinois est validé dans beaucoup de pays mais pas en Occident excepté la Hongrie. Les vaccins occidentaux (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) sont également autorisés partout sauf en Russie et en Chine. Pis, les Etats-Unis tardent encore à homologuer le vaccin européen AstraZeneca. Les puissants ont donc fini par faire des vaccins anti-covid-19 un enjeu géopolitique au gré de leurs intérêts. Pendant ce temps, certains pays utilisent la diplomatie vaccinale pour s'amadouer des alliés, réels ou potentiels.

La Chine cherche à s'imposer en Afrique et à redorer son blason depuis le début de la pandémie. Après ses dons de masque et de matériel médical particulièrement volontariste, la Chine a offert des doses de vaccins à beaucoup de pays en voie de développement pour étendre son influence politique et renforcer ses intérêts économiques. De surcroit, la Chine offrira deux milliards de doses de vaccin anti-covid 19 d'ici la fin de l'année aux pays les plus en retard dans leur vaccination et un don de 100 millions de dollars au système Covax. Le 16 juillet dernier, le Président chinois Xi Xinping avait promis 3 milliards de dollars aux pays en développement dans le cadre de la lutte contre la covid-19