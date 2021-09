Afrique: Bassirou Badji ancien coach des lions sur Sénégal- Côte d'Ivoire - «Il faut de la combativité»

La demi-finale qui opposera demain samedi 4 septembre au stadium Arena de Kigali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, sera physique et demandera de la combativité pour tous les joueurs.

C'est l'avis de l'ancien sélectionneur national, Bassirou Badji vainqueur du dernier l'Afrobasket pour le Sénégal en 1997.

Évaluant le jeu des Lions, il explique dans l'entretien avec Sud Quotidien, comment aborder la rencontre et quelques aspects à améliorer sur le plan offensif et défensif

C'est la veillée d'armes entre la Côte d'Ivoire et la Sénégal qui vont livrer une bataille demain samedi 4 septembre, pour une place en finale de l'Afrobasket Kigali 2021. Ce derby ouest-africain sera physique et demandera de la combativité.

C'est l'avis de l'ancien sélectionneur des Lions, Bassirou Badji qui analyse pour les lecteurs de Sud Quotidien, ce choc entre Lions et Eléphants. "C'est un match physique et il faut de la combativité pour tous les joueurs", soutient-il.

Le dernier sélectionneur national à avoir remporté le titre avec le Sénégal en 1997, estime qu'il faudra un groupe soudé pour aborder la rencontre contre les Éléphants. "Par rapport au match contre la Côte d'ivoire, il faudra tenir compte des paramètres. Lors de la première phase, les Lions ont joué en roue libre. Ils ont rencontré leurs premières difficultés lors du match contre l'Angola. Donc, au sortir de cela, le devoir de l'entraîneur est de faire en sorte que le groupe se ressoude. Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué et qui ont été moins performants que d'habitude. Tous ces facteurs jouent dans la compétition", souligne-t-il.

Le technicien sénégalais a retenu beaucoup de qualités physiques et de l'adresse chez les futurs adversaires des Lions. "Par rapport à ce que j'ai vu sur le match entre la Côte d'ivoire et la Guinée et la Cote d'ivoire contre le Nigeria, on note que l'équipe nigériane a beaucoup de qualités physiques, des joueurs adroits, qui sont des grands et qui vont tout le temps aux rebonds offensifs. S'ils n'ont pas le tir, ils ont le rebond et une deuxième chance", relève-t-il.

L'ancien coach du Sénégal pense que le Sénégal doit aujourd'hui mieux travailler au niveau des rebonds. "Nous devons travailler notre rebond défensif en essayant de verrouiller tous les joueurs avant d'aller en contre-attaque. C'est vrai que le Sénégal joue vite. L'avantage est que certains se détachent avant. Mais, il faut auparavant prendre la balle", conseille-t-il. "L'autre aspect que j'ai vu dans notre défense, est que dans la ligne des trois points, nous avons une défense difficile à casser. Mais, au delà des 3 points, de la ligne médiane, c'est là-bas que nous avons souvent des failles. Nous prenons souvent des tirs ouverts. Il faudra revoir à ce niveau de la défense et la rendre plus élastique. Il faut faire en sorte que le joueur qui tire à distance ne puisse pas le faire", poursuit-il.

Au niveau du jeu offensif, il précisera "il y a une période au niveau du jeu de l'équipe du Sénégal où tous les joueurs avaient de la réussite. Mais, devant certaines défenses plus agressives, le mieux est que nous jouons davantage avec nos grands".