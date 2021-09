Sénégal: En attente de satifaction de leurs revendications - Le sepe annonce un préavis de grève

La prochaine rentrée scolaire risque de démarrer avec des remous. En effet, le Syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire (SEPE) va déposer un préavis de grève dès ce mois de septembre. Il l'a fait savoir hier, jeudi 2 septembre lors d'une conférence de presse.

« Pour ce qui est des revendications, depuis le protocole de 2014, les enseignants courent derrière la satisfaction de leurs revendications, les lenteurs administratives, la surimposition, les crédits DMC, le système de rémunération, entre autres, aucune satisfaction, aucun effort du gouvernement.

Le G7 et le G20 doivent s'unir et faire face au gouvernement déposer un préavis de grève dès ce mois de septembre et dès le mois d'octobre commencer à dérouler des plans d'actions pour pousser le gouvernement à appeler à la table des négociations et à trouver des solutions par rapport aux revendications des enseignants», a déclaré le secrétaire général du SEPE, Hamath Suzanne Camara.

Le Syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire a profité de l'occasion pour évoquer la baisse du taux de réussite aux examens et inviter le gouvernement à recruter plus d'enseignants. « Par rapport aux résultats du Bfem et du Baccalauréat, c'est vrai que le taux a baissé. L'année dernière, le contexte était plus favorable. L'Etat doit recruter le maximum d'enseignants possibles et construire aussi des salles de classes supplémentaires», a indiqué M. Camara. Il n'a pas manqué de dénoncer les violences, les «mauvais comportements» et l'indiscipline à l'école