Sénégal: Lutte contre les inondations et annonce d'un nouveau programme décennal - Des actions en suspens

Le président Macky Sall a demandé à son gouvernement de préparer la formulation d'un nouveau Programme décennal de lutte contre les inondations, à l'horizon 2033.

Des points inscrits dans celui de 2012-2022, crédité de plus 756 milliards (ou 766 milliards, c'est selon), ne sont pas toujours réalisés, à quelques mois de l'échéance.

Le président de la République, Macky Sall, a donné l'ordre, en Conseil des ministres d'avant-hier, mercredi 1er septembre, à ses ministres de préparer une nouvelle formulation du Plan décennal de lutte contre les inondations (2023-2033). Celui existant et qui doit arriver à terme en 2022, n'a toujours pas donné les résultats attendus. Hormis, le coût initial de 766 milliards qui est source de polémique, les inondations continuent de perturber la quiétude des Sénégalais notamment de nombreuses grandes villes de l'intérieur du pays et dans la Capitale Dakar et sa Banlieue.

Le programme d'urgence du Progep II (Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, phase II) est en cours à Keur Massar. Même si les autorités vantent les réalisations et la performance des entreprises contractées, le résultat est en deçà de l'objectif initial. Plusieurs quartiers étaient sous les eaux lors des pluies de ce mois d'août. Les installations n'y ont rien changé. Il y a aussi les travaux qui ne sont pas toujours achevés qui, selon toujours les responsables de l'exécution des chantiers, sont inhérents au bon fonctionnement du dispositif. L'objectif du Plan décennal 2012-2022, c'était aussi de créer une structure qui sera chargée de coordonner la gestion des inondations.

A quelque mois de sa fin, la léthargie y est toujours. Plusieurs entités s'occupent de la mise en œuvre de la politique étatique. En 2012, le président de la République avait demandé une implication plus importante et plus efficace des collectivités locales qui devront être les partenaires privilégiés du gouvernement, dans la mise en œuvre du Programme décennal de gestion des inondations. Cette collaboration n'est pas toujours établie u du moins des meilleures. Les municipalités et des structures étatiques continuent à se renvoyer la balle à certaines occasions où les populations sont durement impactées par les eaux. Le Plan décennal de lutte contre les inondations qui est à ses ultimes moments, avait aussi préconisé la redynamisation de la politique de l'habitat social. L'Etat a initié une politique de logements sociaux. Mais, les premières réceptions n'ont pas encore lieu.

D'ailleurs, en élaborant le Plan décennal de lutte contre les inondations, le président de la République avait demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour l'actualisation et la validation du Plan national d'aménagement du territoire, avant l'hivernage 2013. Plusieurs années après, l'occupation anarchique des sols demeure. Elle est une cause majeure des inondations. Les permis d'occuper foisonnent, au grand dam du respect des normes de l'habitat. Le chef de l'Etat Macky Sall a rappelé, lors de la réunion d'urgence tenue le 20 août dernier, la cause d'un tel acte.

L'objectif du Progep étant de régler la question des inondations de manière durable, plusieurs actions prioritaires ont été définies pour y arriver. Il s'agissait de la construction de réseaux d'évacuation des eaux pluviales dans des zones prioritaires de la périphérie de Dakar, l'appui à l'intégration de la dimension risque dans la planification urbaine et les aménagements urbains, la cartographie des risques d'inondation et leur prise en compte dans les Plans d'urbanisme de détails. L'heure est toujours à l'attente de la matérialisation de ces directives. La Mission d'information de l'Assemblée nationale, initiée à la suite de la polémique sur la gestion du Progep, avait fait le tour du Sénégal.

A la fin de leur périple, les députés avaient recommandé, dans leur rapport, une meilleure répartition des ouvrages. Le constat étant que Dakar disposait de la presque totalité des installations, les régions étant peu dotées. Il y a aussi des ouvrages non entretenus ou abandonnés. L'appel des parlementaires étant constant, le besoin d'infrastructures d'assainissement reste pressant dans plusieurs villes intérieures. Pour rappel, le Plan décennal de la lutte contre les inondations est instauré après la conséquence des pluies diluviennes de 2012. Le plan Orsec de cette année-là faisait état de 26 décès liés aux inondations, 264 000 personnes sinistrées et 7737 habitations affectées. En outre, ces inondations avaient provoqué le déplacement de plus de 5000 familles dont plus de 50% provenant des régions de Dakar et de Matam. Auparavant, les pluies de 2009 et 2005 avaient aussi causés de nombreux dégâts.