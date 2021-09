Sénégal: Déforestation, décrochage scolaire des jeunes, mariages précoces - Une fondation part en guerre contre ces fléaux à Kolda

Une structure dénommée Kolda development Foundation ( Kdf) a démarré le reboisement des artères de la commune. Elle entend aussi combattre la mortalité maternelle, le décrochage scolaire des filles jeunes, les grossesses et mariages précoces.

Une vaste opération de reboisement est en cours dans la région de Kolda depuis trois jours. Elle porte l'empreinte de Kolda development Foundation (Kdf), une structure dans l'action sociale et menant des activités dans les domaines de l'environnement et de la santé. « Nous avons l'ambition de restaurer le cadre de vie à Kolda en plantant des espèces ombragées de la gouvernance à la sortie de la ville vers Pata. Nous allons également collecter 80 à 100 poches de sang à partir d'aujourd'hui et demain », informe, Ibrahima Barry, le Président de la Fondation, dans un communiqué transmis à la rédaction.

Outre la restauration du couvert végétal, la fondation compte s'attaquer au fléau de la mortalité maternelle. « Nous travaillons activement au niveau national et international avec nos partenaires stratégiques en Amérique du Nord Canada et Etats-Unis et en France pour identifier les causes de la mortalité maternelle et apporter des solutions concrètes et durables au problème », informe le Président de la Fondation. Selon la même source, la structure est également déterminée à éradiquer les grosses précoces, qui sont à l'origine du décrochage scolaire des jeunes filles avec comme conséquence les mariages précoces.

« L'abandon scolaire accentue la pauvreté et donne une mauvaise image à notre région. La fondation va participer aux campagnes de sensibilisation et nouer des partenariats avec des acteurs locaux pour mettre en œuvre des modèles d'interventions les plus appropriées », a déclaré Ibrahima Barry, un des responsables de la Fondation qui a aussi promis de jouer sa partition dans la réduction des abris provisoires et de construire des latrines dans plusieurs établissements scolaires.