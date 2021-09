Cote d'Ivoire: Lutte contre la Covid-19 - 108 000 doses du vaccin Johnson & Johnson livrées au pays

Le stock de médicaments a été réceptionné, le jeudi 2 septembre, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, par la ministre d'État Kandia Camara et le ministre Pierre Dimba.

Le stock de vaccins contre la maladie à coronavirus de la Côte d'Ivoire enregistre un nouvel arrivage. 108 000 doses du vaccin Johnson & Johnson ont été réceptionnées, le jeudi 2 septembre, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, et le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba.

Le lot reçu est le premier d'une commande de 7 800 000 doses du vaccin Johnson & Johnson dont 3 500 000 seront livrées au plus tard fin décembre. Le stock du médicament préventif du Covid-19 a été acquis grâce à un financement de la Banque mondiale à l'initiative de l'Union africaine et de son partenaire Afreximbank.

Le vaccin a été livré avec l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé (Oms). Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) aidera au déploiement et à la redistribution du stock sur toute l'étendue du territoire national.

« La spécificité de Johnson & Johnson est qu'il est un vaccin à une dose. Il sera administré dans les milieux reculés, aux populations locales, dont le personnel médical et le corps enseignant », a indiqué Pierre Dimba. Il a rappelé la remontée spectaculaire récente des cas de contamination au coronavirus en Côte d'Ivoire, avec son corollaire de décès en constante augmentation. « Le Chef de l'État veut, à travers cette action, permettre aux Ivoiriens de se protéger contre la pandémie », a indiqué le ministre en charge de la Santé.

Les 108 000 doses d'hier portent à 2 555 000 le nombre de doses reçues par la Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique vaccinale contre le Covid-19. « Le nombre de personnes vaccinées sur le continent africain n'excède pas 2%. La Côte d'Ivoire, à ce jour, tend vers les 7%. Notre objectif est d'atteindre les 60% d'ici la fin de l'année », a confié le ministre Pierre Dimba.

La ministre d'État Kandia Camara a traduit la reconnaissance et la gratitude de la Côte d'Ivoire aux partenaires de la lutte contre la pandémie du coronavirus. « Je salue la bonne coopération entre notre pays et l'ensemble de ses partenaires », a déclaré la ministre d'État ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora.

Le vaccin Johnson & Johnson est produit par la firme pharmaceutique américaine du même nom.