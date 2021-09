Ile Maurice: Meurtre à Bramsthan - jugé dangereux, Calou reste en détention

«Même des conditions les plus strictes ne peuvent être imposées sur ce suspect qui fait l'objet d'une accusation de meurtre. Cela, étant donné qu'il a déjà menacé la mère de la victime, il a pour actif plusieurs cas d'agression, et ses filles mineures et sa femme qui avait porté plainte pour violence domestique sont témoins dans cette affaire» a statue la temporary magistrate Hansheela Goinden Seeven au tribunal de Flacq.

Elle a évoqué plusieurs raisons pour refuser le 23 août d'accorder la libération conditionnelle à Louis Mario Marcus Calou.

Ce vigile de 52 ans est accusé d'avoir mortellement poignardé James David William, 55 ans à la rue Montana à Bramsthan le 17 février 2019. Le rapport de l'autopsie avait conclu à la mort causee par 'stab wound at the heart'.

L'origine de ce drame : une dispute qui avait éclaté entre lui et la victime qui était l'amant de sa femme. Selon les dires du suspect, il devait récupérer ses deux filles le jour du crime. «Je me suis arrêté tout près de la boutique et une dispute a éclaté entre lui et moi. Il m'a agressé à coups d'une bouteille de bière à mon bras gauche et les choses ont dégénéré. Et je l'ai poignardé à l'aide de son couteau», a-t-il expliqué tout en évoquant un geste d'autodéfense.

Or l'enquêteur a objecté en Cour à sa demande de remise en liberté soutenant qu'il peut ingérer avec les témoins, en l'occurrence ses deux filles mineures et sa femme. Il va plus loin pour dire que la famille de la victime et le suspect habitent la même région et que ce dernier a déjà menacé la mère de la victime.

«Son casier judiciaire n'est pas vierge et sa femme a porté plainte contre lui à plusieurs reprises pour violence domestique. Le pire, le jour de la reconstitution des faits qui s'est déroulée sous haute tension, il s'est fait huer par une foule. Et on a dû des renforts policiers pour sa propre sécurité,» explique l'enquêteur. D'ajouter que des mesures de sécurité sont également prises lors de sa comparution en Cour.

A noter que le dossier de l'enquête qui a déjà été bouclée a été référé au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) et une enquête judiciaire dans le cadre de ce meurtre démarrera le 29 novembre.

Pour toutes ces raisons, la magistrate estime que sa détention est privilégiée dans ce contexte.