Congo-Kinshasa: Réforme du système pénitentiaire congolais /Justice - Rose Mutombo présente 4 avant-projets des textes

Dans sa lutte de rendre les milieux pénitentiaires vivables, la Ministre d'Etat, Ministre de Justice et garde des sceaux, Rose Mutombo, s'engage sur tous les plans pour concrétiser sa vision. C'est pour cette raison qu'elle a présenté 4 avant-projets des textes relatifs à la réforme du système pénitentiaire congolais en vue de leur examen à la commission interministérielle des lois et des textes réglementaires du gouvernement.

Il s'agit de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux au régime pénitentiaire, de l'avant-projet de loi portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire, le projet de décret portant régime pénitentiaire et le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de l'administration pénitentiaire. Ces quatre avant-projets des textes ont été finalisés et adoptés par l'ensemble des membres du Groupe technique. Mme le rapporteur du Groupe technique, Kizir Eden a, par ailleurs, indiqué que la mission de ce Groupe technique est d'élaborer aussi des projets relatifs à la réhabilitation ou à la reconstruction des prisons, réviser tous les textes qui régissent l'administration pénitentiaire.

Selon ce rapport, la RDC compte d'un côté, 218 établissements pénitentiaires, dont seuls 117 sont opérationnels, 101 autres établissements ne sont pas opérationnels. Et de l'autre côté, sur les 117 prisons opérationnelles, seules 84 d'elles sont subventionnées et 33 prisons ne le sont pas. 5 établissements pénitentiaires sont à délocaliser de leurs lieux actuels vers d'autres endroits. 41 prisons sont à réhabilitées, 21 prisons sont à reconstruire et 6 prisons sont à construire.

Au regard de la cartographie actuelle, 23 établissements pénitentiaires sont à élaguer puisqu'ils n'existent pas. Le Groupe de travail a prévu une réduction sensible de la subvention allouée à certains établissements pénitentiaires qui bénéficient de plus de subventions que d'autres établissements pénitentiaires pour rééquilibrer les choses. Un modèle type de prison est en élaboration pour arrêter de constructions diverses en anarchie avec le modèle pénitentiaire. Mais, cela ne peut être possible que par l'adoption de nouveaux textes pénitentiaires qui devraient se conformer à la Constitution de la RDC.

Ces nouveaux textes vont se conformer à la Constitution notamment, le respect des droits de personnes détenues, ils posent des bases fondamentales pour l'amélioration de la gestion des établissements pénitentiaires et aussi adaptent la typologie des établissements pénitentiaires à ce qui est prévu dans la Constitution avec cette nouvelle typologie où il y aura désormais des maisons d'arrêts et de correction, d'une part, et des prisons, d'autre part.

Rose Mutombo a commencé par remercier la Monusco qui a accompagné l'équipe technique dans la réalisation de ce travail. Cette réforme pourra changer la donne du service pénitentiaire en RDC.

«Parmi les défis qu'il faut relever, il y a un problème d'appui du personnel qui travaille. C'est un travail interne que nous allons faire. Je pense que le secrétaire général à la Justice a tenu compte de tous ces éléments lors du budget. Puisque si on n'inscrit pas ça dans ce budget ça sera très difficile pour que cela soit opérationnel. De mon côté, je vous assure que je vais présenter les différents textes au conseil des ministres pour qu'ils soient adoptés et qu'ils soient opérationnels», a ajouté la ministre de justice.

«Quand on parle des réformes, c'est aussi la réforme du service pénitentiaire et d'autres réformes qu'on peut engager au niveau du ministère. Je vous assure que vous pouvez compter sur mon engagement et je crois qu'on va changer les bornes des services pénitentiaires. Avec l'école qui a commencé, elle pourra à aider à améliorer, à renforcer le personnel puisqu'il est très important quand on est au service au grand nombre de détenus, il faut être capable de respecter les normes et capable de faire bien son travail dans le respect des normes. Nous allons y veiller. Avant le départ de la Monusco, je crois qu'on va mettre en marche pour qu'on nous laisse ce beau cadeau », a-t-elle poursuivi.