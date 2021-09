Congo-Kinshasa: Déterminé à dépasser les assignations - Urbanisme et Habitat - Pius Muabilu à la manœuvre

Depuis son avènement à la tête de ce département, Pius Muabilu s'active à redonner le souffle dans un secteur porteur de croissance économique. Voilà pourquoi, le ministre de l'Urbanisme et habitat fait de l'accroissement des recettes, son cheval de bataille. Toujours en activité, le patron de l'Urbanisme congolais vient de lancer encore un appel pour maximiser plus de recettes à l'Urbanisme et habitat.

Comme un vrai "Warrior", le numéro un de l'Habitat congolais a, une fois de plus, appelé ses collaborateurs à mettre les bouchées doubles pour dépasser les assignations. Au cours d'une réunion hebdomadaire très laborieuse tenue lundi 30 août dernier, avec les membres de son cabinet, aux côtés du secrétaire général à l'Urbanisme, plusieurs dossiers ont été passés au peigne fin. Ils étaient liés au développement urbain, à l'immobilier à l'administration sectorielle ainsi qu'au fonctionnement interne du cabinet.

Mais, les débats se sont focalisés plus sur la conceptualisation pour la régularisation du secteur immobilier en RDC, l'étude sur l'accès au logement décent et durable par le fonctionnaire de l'Etat, le corps enseignant de l'enseignement supérieur et universitaire, la nécessité d'un guichet unique pour appuyer la maximisation des recettes ainsi que la nécessité de restructurer l'administration de l'urbanisme et habitat.

A cet effet, le ministre Muabilu a instruit ses collaborateurs de se mettre à l'œuvre pour une meilleure régulation des interventions techniques dans le secteur de l'urbanisme, qui s'avère comme étant un art pluriel. Ainsi, il les a invités à activer les différents points focaux.

Par ailleurs, Pius Muabilu a insisté sur le respect de textes de son secteur auprès de ses collaborateurs. Il s'est engagé lui-même à extirper les mauvaises pratiques d'inapplicabilité des textes qui régissent le secteur de l'Urbanisme et habitat. Il croit dur comme fer que chaque acte rémunéré, va permettre à l'Etat de maximiser les recettes.

A cette occasion, chaque collaborateur a fait l'exposé sur le projet en cours d'exécution auquel il fait le suivi. Une commission ad hoc a été mise en place de façon urgente afin de lancer la campagne de vulgarisation de la loi relative aux baux à loyer, initiée par le patron de l'habitat congolais. Cette campagne débutera à Kinshasa comme point de départ, avant de s'étendre sur toute l'étendue du territoire national.