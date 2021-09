Congo-Kinshasa: Pollutions des rivières Kasaï et consorts - Bazaïba et Muyaya calment les esprits !

Deux Ministres étaient au-devant de la scène hier pour éclairer les lanternes de l'opinion. Après avoir reconnu que ces pollutions des rivières Kasaï et de ses excroissances du Kwilu et de Maï-Ndombe constituaient un danger qui menaçait même Kinshasa, la capitale, Eve Bazaïba, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et Développement Durable, et Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, ont, néanmoins, rassuré que le Gouvernement a pris la mesure de ses responsabilités pour éviter la catastrophe humanitaire.

Ainsi, ont-ils appelé les populations affectées par ces pollutions au calme ainsi qu'à la stricte observance des orientations des autorités aussi bien nationales que locales. Concrètement, parmi les solutions préconisées face à cette crise, il y a d'abord, sur le plan diplomatique, une commission mixte angolaise et Congolaise est mise en place. Des experts de deux pays sont à pied d'œuvre et ont découvert l'origine de cette catastrophe causée par une entreprise minière angolaise qui a reconnu les faits. Sur base du principe pollueur- payeur, des réparations doivent être faites aux populations victimes. Sur le plan sanitaire et humanitaire, 40 tonnes de médicaments ont été amenés aux populations touchées. Des mesures ont été prises également pour renforcer la Régideso.

Ils ont abordé, par ailleurs, d'autres matières liées notamment, à l'actualité dans le domaine de l'Environnement. Eve Bazaïba en a profité pour étayer ses réformes en cours et confirmé la participation de la RD. Congo à la COP26.

A ce sujet, dans ses priorités, Eve Bazaïba vise à pousser la RD. Congo à vers l'institution de la taxe carbone, la création de l'autorité de régulation du marché de carbone, l'élaboration de la politique du climat, la tenue des états généraux de forêts pour avoir une bonne politique des forêts, la Revisitation de toutes les concessions forestières octroyées -que ce soit pour les contrats de concession et contrats d'exploitation, la suspension d'exportation de grumes et la levée du moratoire sur des titres forestiers.

Cap vers la COP26

"La RDC a déjà peaufiné son cahier de charges à présenter à ces assises de haut niveau", a-t-il annoncé. La RD. Congo, à l'en croire, compte se présenter comme pays solution face aux trois défis majeurs, à savoir, présenter son massif forestier comme une solution aux problèmes de réchauffement climatique, présenter son massif hydroélectrique et, enfin, présenter ses minerais stratégiques comme étant une solution contre la pollution.

Il y a lieu de rappeler que le porte-parole du gouvernement, dans le souci de recevabilité et transparence, a instauré ce briefing. Un cadre d'échanges entre les professionnels de médias et différents ministres autour des questions concernant leurs secteurs. Ont déjà répondu à ce grand rendez-vous, les deux porte-paroles de la police et FARDC; le ministre de la santé ; celui des finances; la ministre de la justice et la vice-ministre de l'environnement.

(Avec la Cellule de communication)