Congo-Kinshasa: Non au Caucus de Députés du Kasaï Central /Assemblée Nationale - Claudel André Lubaya lancera des plaidoyers en faveur de sa base en cavalier seul

Le Député national élu de la ville de Kananga, Claudel André Lubaya souhaite mener en solo ses plaidoyers en faveur de ses électeurs à l'assemblée nationale et rejette l'idée de faire partie d'un Caucus d'élus et représentants nationaux du Kasaï Central pour porter haut les problèmes de cette province.

En séjour à Kananga pour des vacances parlementaires, l'élu de la ville a, au cours d'une émission radiodiffusée, expliqué les raisons à la base de sa position.

A l'en croire, il s'agit d'une question de sa "sécurité personnelle". soutient-il, visiblement très méfiant vis-à-vis des autres élus nationaux et dignitaires de sa province.

" J'ai entendu les gens me demander pourquoi je ne prenais pas part aux réunions du caucus d'élus nationaux du Kasaï Central.

Comment voulez-vous que je vive avec des gens qui estiment que pour qu'ils existent politiquement, ils doivent dire au président de la République que Lubaya est contre lui? Comment puis-je faire confiance et à qui? Avec ça! " s'est-il interrogé.

Le président national du parti politique UDA originelle (Union démocratique Africaine Originelle) qui dit se rappeler les circonstances de la mort de son père, André Guillaume Lubaya , "assassiné" selon lui , par l'ancien président du Zaïre , Joseph Mobutu en 1968 sur base des accusations d'autres politiciens de la région du Kasaï d'alors, crains que l'histoire se reproduise avec lui sous le régime actuel.

Il évoque deux témoignages reçus du cercle fermé du président Tshisekedi sur des accusations dont il fait l'objet et qui l'auraient convaincu d'être méfiant.

" Au mois d'avril de cette année, je reçois un appel de Kitenge Yesu (Haut représentant du chef de l'État décédé dernièrement), il me dit: -Viens on va parler! Quand j'arrive, il me dit : -Toi tu es mon fils, j'ai travaillé avec ton père, fais attention avec les gens de chez-toi car toutes les fois qu'ils viennent voir le président, j'ai remarqué qu'ils ne citent qu'en mal ton nom, m'a-t-il confié", révèle Lubaya.

Et d'ajouter : "Dernièrement, je rencontre un collègue député qui n'est pas du Kasaï mais président d'un groupe parlementaire qui me dit qu'il revenait de l'Union Africaine.

-Le président a reçu les députés de l'UDPS, mais quand les députés de chez-toi ont parlé au président de la République, apparemment tu as un problème, c'est lequel? Me questionnait-il".

A Lubaya de s'interroger de nouveau : "Avec tout ceci, comment voulez-vous que je vive"?

Ancien Gouverneur du Kasaï occidental et député national pendant trois législatures (depuis 2006), Claudel André Lubaya dit être plus que jamais motivé à jouer son rôle et servir la République.

Pour lui, être pour le chef de l'État et l'aider à réussir son mandat, "ce n'est pas en lui disant que tel ou tel autre est contre lui. Mais, en lui rappelant l'obligation qu'il a de produire les résultats".