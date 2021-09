Congo-Kinshasa: PTNTIC - Kibassa Maliba et Mike Hammer échangent autour des opportunités d'investissements américains dans le secteur

Le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, PTNTIC, Kibassa Maliba a reçu mardi 31 août 2021, dans son cabinet de travail, l'ambassadeur américain accrédité en République Démocratique du Congo, Mike Hammer. Les deux personnalités ont parlé des opportunités d'investissements américains qui améliorent et étendent la connectivité du peuple congolais à internet.

A en croire Mike Hammer, le secteur de télécommunications est essentiel à la croissance d'une économie. « L'ambassadeur Hammer a rencontré le ministre Augustin Kibassa pour discuter des opportunités d'investissements américains qui améliorent et étendent la connectivité du peuple congolais à internet.», fait savoir l'ambassade américaine.

Augustin Kibassa Maliba ne cesse de multiplier des contacts et peaufine en même temps des stratégies pour mettre en œuvre la vision du Chef de l'Etat, celle de faire du numérique, un levier de croissance économique et de progrès social. A noter que plusieurs projets ont été lancés et d'autres sont en cours pour améliorer la connectivité du peuple Congolais à internet.