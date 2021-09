Afrique: Gabon vs Egypte - Les Panthères du Gabon sont arrivées à Franceville

Apres un match perdu à Benghazi, les Panthères du Gabon sont arrivées à Franceville dans la nuit de jeudi 2 septembre 2021 pour affronter les Pharaons d'Egypte en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA Qatar 2022.

Les poulains de Patrice Neveu sont arrivés à Franceville pour la réception de l'Egypte au stade Rénovation dimanche. C'est une équipe gabonaise qui est arrivée la tête basse après une défaite contre la Libye 2-1 mardi dernier à Benghazi. En comptant zéro point au classement après la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les joueurs gabonais devront sortir leurs griffes sur un stade qui leur réussit beaucoup face à un adversaire redoutable et difficile à manœuvrer comme l'Egypte et qui commence cette campagne éliminatoire en tête du groupe F.

Toutes les chances sont encore du côté des Panthères en vue d'une qualification historique pour le mondial prochain, pour ce faire, il faudra sortir les crocs et trouver un peu plus de stratégies qui pourraient leur permettre d'arriver à bouts de leur objectif. Ça passe impérativement par plusieurs changements au niveau de l'effectif, mettre les joueurs les plus compétitifs et qui sont capables d'apporter de nouvelles choses et pas toujours aligner les mêmes qui n'ont plus cette envie de la gagne, cette envie de tout donner pour la sélection nationale.

Si le Gabon veut aller en Coupe du monde et passer au moins le premier tour de la CAN, il faudra faire des bons choix.