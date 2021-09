Afrique: Eliminatoires Mondial 2022 - Mozambique - Côte d'Ivoire, l'historique en faveur des Eléphants

Ce vendredi 3 septembre 2021 à partir de 13H GMT, les Eléphants de Côte d'Ivoire affrontent la Mozambique au stade Olympique de Nouakchott, pour le compte de la 1ere journée du groupe D des éliminatoires du Mondial 2022. Une équipe de la Mozambique qui n'a jamais battu les Eléphants.

En quatre matchs face aux Eléphants, les mozambicains n'ont jamais trouvé le chemin de la victoire. Lors de la première confrontation à la CAN 86, la Mozambique s'est inclinée 3-0. Les deuxièmes (20 janvier 1996) et troisièmes match (1er juin 2008), les ivoiriens se sont imposer 1-0. Mais lors du dernier face à face entre les deux équipes, c'est un match nul (1-1) qui les a départagés. Pour cette cinquième affiche, avec une nouvelle génération de joueurs de part et d'autre, qui sortira vainqueur ?

Les joueurs à suivre

L'un des joueurs les plus connus de cette équipe de la Mozambique reste son défenseur latéral gauche de 27 ans, Reinildo, pensionnaire de Lille en France. Zainadine Junior, 51 sélections, évoluant au Maritimo Funchal, fait aussi partie des animateurs de cette attaque du Mozambique.

En l'absence de Pépé, Zaha, Késsié, celui qui aura la charge de mener cette attaque ivoirienne est Jean-Evrard Kouassi, pensionnaire du club chinois de Wuhan. Sera aussi à suivre de près le nouveau venu, Franck Boli, et le "petit Drogba", Sébastien Haller.

Les absences ivoiriennes

De nombreux joueurs seront absents du côté de la Côte d'Ivoire face au Mozambique. On note le forfait de Serge Aurier, resté à Abidjan, de Nicolas Pépé et Wilfried Zaha, bloqués par leurs clubs selon P. Beaumelle, d'Amad Diallo, à l'infirmerie comme F. Késsié. Singo, Bailly, Boly, Cornet, Gervinho, Seko et Seri viennent rallonger la longue liste d'absents.