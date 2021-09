Afrique: Elim mondial 2022 - Le Nigéria avec ses stars face au Libéria presque anonyme

Le Nigéria affronte ce vendredi le Libéria à Lagos dans le cadre des éliminatoires du mondial 2022. Les Super Eagles espèrent commencer leur campagne sur une bonne note.

En absence de Samuel Chukwueze, le sélectionneur du Nigéria est obligé de s'adapter. Gernot Rohr sait qu'il va lui manquer un atout de poids à l'attaque face à une équipe libérienne disciplinée tactiquement.

Mais il pourra compter sur Victor Osimhen (Napoli) et Paul Onuachu (Genk) qui ont été décisifs lors des trois derniers matchs de qualification du Nigeria.

Le Nigéria se présente tout de même avec un effectif bien plus riche offensivement avec notamment Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turquie) ; Alex Iwobi (Everton FC, Angleterre), Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre) ; Moïse Simon (FC Nantes, France).

En face, c'est une formation en plein doute qui se présente. Les Lone Stars ont notamment perdu quatre des cinq matches disputés toutes compétitions confondues, avec une seule victoire remportée contre la Libye en match amical.

Mais malgré tout, le sélectionneur reste convaincu qu'il y a un résultat positif à chercher ce vendredi.

«Nous avons plus de joueurs jeunes, dynamiques et énergiques à l'avant et au milieu de terrain. Même si, nous allons faire face à une équipe avec des joueurs plus forts et meilleurs. Nous avons des plans et je sais que nous pouvons être aussi compétitifs et avoir un impact positif » a confié Peter Butler.