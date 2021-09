Cameroun: At work - Premières formations en vue

La Direction du tournoi annonce une session pour formateurs des volontaires et des stadiers dans les prochaines semaines.

Après le tirage au sort du 17 août dernier, les dernières semaines ont été rythmées par la réflexion sur la méthodologie de travail entre les experts Caf-Fifa et les responsables des différentes commissions techniques du COCAN 20-21. Des consultations qui se sont poursuivies entre la Direction du tournoi et les six coordonnateurs de site. Des échanges permanents axés notamment sur la situation de certains sites connexes. C'est le cas des centres d'accréditations arrêtés ainsi que les probables sites d'implantation des fan zones.

Dans les prochaines semaines, les préparatifs de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 vont connaître une montée en puissance sur le terrain. « Il est question pour nous d'accélérer la procédure de sélection et de formation des volontaires », indique Michel Dissake Mbarga, le directeur du tournoi. La commission technique au sein du COCAN 20-21 dédiée au volontariat va procéder à la formation de ses formateurs. 5 à 10 formateurs seront alloués à cet exercice sur chacun des sites de compétition. Après leur formation, ces formateurs devront mettre à profit les enseignements reçus au service des 1200 volontaires attendus sur les sites de Yaoundé, Bafoussam, Douala, Limbe-Buea et Garoua. La même organisation sera mise en pratique par la commission sécurité pour la formation des stadiers. Depuis la dernière session du COCAN 20-21, les coordonnateurs de site et les agents de liaison ont reçu un document de cadrage précisant les champs de compétence des commissions techniques internes de chaque site, les plans d'actions ainsi que les chronogrammes d'activités.

Selon la direction du tournoi, au lendemain des visites de familiarisation des sites de compétition par les équipes, les représentants des équipes qualifiées ont quitté le Cameroun avec des stickers. Des autocollants qui seront apposés sur les bagages et qui permettront leur traitement rapide dans les aéroports du Cameroun. Ces stickers ont également été remis aux officiels de la Caf et de la Fifa.