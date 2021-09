Cameroun: Financement des micro-projets - On pense à une nouvelle option

Le Fonds d'appui pour le futur a été présenté aux hommes de médias le 1er septembre dernier à Yaoundé.

Vous avez un projet en tête mais vous ne savez pas comment le développer ? Le Fonds d'appui pour le futur (Faf) propose un nouveau concept : il s'agit de l'épargne volontaire. En partenariat avec un établissement de microfinance, cette structure collecte des fonds pour plus tard financer un projet. Mais aussi monter le business plan de ce dernier.

Il s'agit de « Construire une communauté économique d'au moins un million de membres dans laquelle nous épargnerons ensemble, financerons ensemble nos projets et consommerons ensemble nos produits et services pour une finance inclusive » explique le promoteur de cette initiative, Joseph Bertrand Chedjou Fankam. C'est cette initiative que le Faf a présenté le 1er septembre dernier aux hommes de médias. « Notre vision est d'être une référence dans l'encadrement et l'accompagnement des acteurs du secteur informel commercial et des particuliers dans leur projet pour un Cameroun émergent », affirme le promoteur.

Le Faf est donc une startup d'intermédiation entre les acteurs du secteur informel, les institutions publiques, financières, diplomatiques et la diaspora. Elle développe deux principaux concepts. « Un jeune, un emploi, un projet, un engagement, une réussite » et « le leadership et le développement (L-D) ». Ces concepts constituent pour ce programme de coaching des piliers de leurs actions au profit des jeunes chefs et cadres d'entreprises, les porteurs de projets innovants et les étudiants professionnels finissants.

Pour Joseph Bertrand Chedjou Fankam, cette startup est une contribution à la réussite de la stratégie de développement 2020-2030. « Ici chaque acteur du secteur informel qui souscrit au programme, doit obligatoirement cotiser chaque jour/semaine selon son choix pendant une période comprise entre un et deux ans », a expliqué le promoteur. Cette cotisation permettra au porteur de projet de bénéficier des avantages qu'offre la startup notamment le financement du projet et l'accès au crédit foncier.