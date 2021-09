Congo-Brazzaville: Covid-19 - Mgr Anatole Milandou évoque la nécessité de se faire vacciner

L'archevêque métropolitain de Brazzaville a, au cours d'une interview accordée à la presse, invité les Congolais en général et les chrétiens en particulier à se faire vacciner contre la covid-19. Il s'est, par la même occasion, félicité de l'excellence des relations entre le Congo et la Chine en cette période de crise sanitaire.

Le monde fait face, depuis 2019, à la pandémie de coronavirus. Considérée comme un ennemi invisible, cette maladie a endeuillé de nombreuses familles de par le monde. Aujourd'hui, la seule voie du salut semble être la vaccination pour minimiser les dégâts liés à cette pandémie. Au Congo, les autorités ont lancé, en mars dernier, la campagne de vaccination à travers le pays. Le but étant d'atteindre l'immunité collective en vaccinant au moins 60% de la population. Mais, après plus de cinq mois d'opération, à peine 2% de personnes se sont fait vacciner.

Interrogé par la presse sur, entre autres, la réticence de la population, l'archevêque métropolitain de Brazzaville pense que si les gens hésitent encore à se faire vacciner, ce n'est pas forcément de leur faute d'autant plus qu'il y a la désinformation. « Je pense que nous serons obligés de passer par la vaccination. J'ai reçu les deux doses de Sinopharm, le vaccin chinois. Le vaccin n'est pas obligatoire mais je demande aux gens de se faire vacciner. On ne va pas échapper à cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de désinformation, les médecins se contredisent les uns et les autres », a expliqué Mgr Anatole Milandou, précisant qu'actuellement pour voyager il faut présenter le PCR et le pass sanitaire.

Conscients du fait que la meilleure manière de se protéger reste la vaccination, l'archevêque de Brazzaville et son équipe se sont fait vacciner chez les Petites sœurs des pauvres. C'est ainsi qu'il appelle les chrétiens à emboîter le pas. « Il y a eu beaucoup de morts en Europe, mais nous avons été en quelque sorte épargnés, parce que nous craignions l'hécatombe en Afrique en général et au Congo en particulier. Même si ce que nous craignions n'est pas arrivé, il y a des cas de covid-19 qui ont été guéris. C'est quand même par les remèdes qu'ils l'ont été. Donc, on ne peut pas faire fi de ce que la science fait, en comptant seulement sur Dieu, sur le miracle. Dieu nous a donné cette intelligence pour parer à ces situations », a conseillé l'homme de Dieu.

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le Congo bénéficie des apports des partenaires latéraux et multilatéraux dont la Chine, la Russie et la Banque mondiale. Interrogé sur les relations entre le Congo et la Chine, l'archevêque de Brazzaville s'est félicité de l'excellence de la coopération sino-congolaise. « Les relations du Congo avec la Chine datent depuis longtemps, donc je ne peux que louer les efforts que fait la Chine envers le Congo. Les dons que la Chine fait au Congo sont inestimables, ils sont très intéressants pour nous. Je pense que c'est un partenariat qui nous est profitable. La Chine est une grande puissance sur laquelle il faut compter. Je pense que les expériences qu'elle tente sont bénéfiques pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas se passer de la Chine actuellement, malgré tout ce que l'on peut dire », a-t-il conclu.