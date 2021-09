Congo-Brazzaville: Littérature - Fann Attiki remporte le prix « Voix d'Afriques » 2021

Le jeune auteur congolais vient d'être récompensé pour son premier roman intitulé « Cave 72 », une fiction qui se déroule dans un bar mythique au Congo-Brazzaville.

Le manuscrit de Fann Attiki, sélectionné parmi cinq finalistes et trois cent cinquante textes, a remporté le prix "Voix d'Afrique" lors des délibérations du jury présidé par l'écrivain Abdourahman A. Waberi et un comité composé de journalistes, éditrices, blogueurs, libraires, auteurs et responsables culturels venant de France, de Côte d'Ivoire ou de Mauritanie, entre autres.

Publié chez JC Lattès, « Cave 72 » nous plonge dans l'univers de trois jeunes congolais, Verdass, Ferdinand et Didi, qui se retrouvent chaque jour à la Cave 72, un bar mythique de Brazzaville pour oublier, autour d'un verre de bière, leur quotidien rythmé par les tracas administratifs, les aléas de la politique et les difficultés sociales du Congo.

Un jour, le secrétaire au Conseil national de sécurité du pays désigne ces trois jeunes innocents comme les coupables d'un complot visant l'Etat et le président. Pris dans la nasse de ce complot, Verdass, Ferdinand et Didi se révoltent pour prouver leur innocence. Soutenus par un peuple qui se bat face à l'injustice, se soulève, brave l'armée et espère aux meilleurs lendemains, les trois jeunes deviennent des héros malgré eux.

Dans un discours multilinguistique, qui mêle le français au lingala, au kituba ou encore au lari, Fann Attiki Mampouya nous emmène à la croisée du roman policier, avec un meurtre à la clé; du roman politique, avec les coulisses peu reluisantes du pouvoir; et du roman satirique, avec un ton humoristique. Dans ce livre, les jeunes congolais refont le monde et pointent les failles du système à travers les thèmes abordés dans l'ouvrage : corruption, machination, désillusion d'une partie de la jeunesse.

Amoureux du slam et des livres, Fann Attiki a commencé par être slameur avant de devenir écrivain. Installé à Brazzaville depuis 2016, auteur de nouvelles à ses débuts avant de se lancer dans l'écriture de ce premier roman, aujourd'hui récompensé. Un coup de maître.

Initié par les éditions JC Lattès et RFI, en partenariat avec la Cité internationale des arts, "Voix d'Afriques" est un prix littéraire destiné à faire émerger les jeunes plumes de langue française du continent africain. Il s'adresse à toute personne majeure, de moins de 30 ans n'ayant jamais été publiée et résidant dans un pays d'Afrique.