Congo-Kinshasa: Suspension des activités minières de six entreprises chinoises - La ministre des Mines pas d'accord avec le gouverneur du Sud-Kivu

La ministre des Mines, Antoinette N'samba, s'oppose à l'arrêté du gouverneur du Sud-Kivu, Théo Kasi, suspendant six entreprises chinoises exerçant dans le territoire de Mwenga et trois coopératives minières partenaires, accusées de travailler dans l'illégalité. Pour l'autorité de tutelle, le gouverneur n'a pas compétence de prendre une telle décision qui, en réalité, est en violation des prérogatives lui reconnues par la loi.

Dans une correspondance adressée au Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Antoinette N'samba demande à son collègue d'instruire le gouverneur du Sud-Kivu de rapporter sa décision. «... Cette mesure viole les dispositions de l'article 11 de loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 telle que modifiée et complétée par la loi n°18/001 du 09 mars 2018 sur les compétences du gouverneur de province dans l'administration du code minier, le pouvoir de suspendre me revenant conformément aux dispositions de la précitée en son 10.e », a expliqué la patronne des Mines.

Elle motive, par ailleurs, sa décision par le fait qu'elle a déjà dépêché des inspecteurs sur place pour identifier les Chinois pointés du doigt et leurs complices en vue de lui permettre de prendre des mesures appropriées. C'est sur base du rapport qui lui sera transmis qu'elle va prendre légalement des mesures conséquentes, au regard de l'ampleur des accusations portées contre les précités et leurs associés. Il faut signaler que le territoire de Mwenga est depuis un moment, le théâtre des tensions entre les communautés locales et les opérateurs étrangers actifs dans l'exploitation de l'or.

Rappelons que l'arrêté signé par le gouverneur Théo Kasi faisait suite à une alerte lancée par la communauté locale sur l'exploitation illégale des minerais par ces sociétés chinoises. La population avait même dénoncé la présence des militaires qui gardaient certains opérateurs alors que le code minier ne l'autorise pas. Les habitants du territoire de Mwenga se plaignent aussi des cas de pollution des rivières.

«Ce sont des entreprises chinoises qui ne remplissent pas les conditions requises par le code minier en vigueur. Ces sociétés opèrent dans l'illégalité, car elles ne disposent pas des documents essentiels qui les autorisent à opérer dans le secteur minier sur le territoire de Mwenga. Elles débarquent dans notre province juste avec un permis de recherche et une fois sur place, elles exploitent illégalement nos mines. Pire encore, ces Chinois, lorsqu'ils cherchent à exploiter les minéraux bruts, utilisent des produits extrêmement toxiques qui polluent les rivières», explique Clément Mutewa, coordonnateur de la jeunesse de la communauté locale du territoire de Mwenga.

Dans la plupart des cas, ces exploitations minières illégales ne respectent pas les prescrits de la législation minière en vigueur en RDC en ce qui concerne la procédure d'obtention du droit minier, la conduite de l'Etude d'Impact Environnemental et Social, la Consultation des membres des communautés sur l'exploitation minière (Cahier des charges), entrainant ainsi la déforestation et la destruction du couvert végétal sans précédent.

La ministre des Mines est invitée à étendre aussi les opérations de contrôle dans les autres sites environnants afin de remettre de l'ordre dans l'industrie de l'exploitation d'or et de s'assurer que toutes les opérations minières se font dans les règles de l'art.