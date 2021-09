Cameroun: Répertoires métiers, emplois et compétences - Le guide méthodologique en validation

Un atelier de validation y relatif concernant dix administrations pilotes ouvert lundi à Douala.

L'atelier de validation du guide de méthodologie et des répertoires des métiers, emplois et compétences de dix administrations pilotes s'est ouvert lundi à Douala. Concernés, les Minat, Minddevel, Minmap, Mintp, Minhdu, Minfof, Minefop, Mincom, Mincommerce et Minpmeesa. L'atelier était présidé par le Sg du Minfopra, Anatole Maïna, entouré des représentants du gouverneur, du maire de Douala et du Conseil régional du Littoral.

Anatole Maïna a relevé l'importance dudit atelier : l'organisation administrative est au cœur de l'efficacité des ressources humaines. D'où l'engagement du Cameroun à moderniser son système des finances publiques à travers l'arrimage aux bonnes pratiques internationales en la matière, avec la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Gpec) dans les administrations publiques.

Les agents y ont un rôle important à jouer, eux, les acteurs devant concourir à l'atteinte de l'émergence. La nouvelle stratégie vise donc à consolider cette dynamique par une meilleure gestion des ressources humaines. Désormais, chacun devra être au poste qui convient à son profil. Le Minfopra va s'atteler d'ici fin 2021 à finaliser les cadres organiques dans les administrations, mener les activités pour produire le guide méthodologique d'élaboration des fiches de poste pour expérimentation dans les administrations pilotes et élaborer les répertoires des métiers, emplois et compétences des ministères. Question de s'adapter aux besoins réels, parvenir à leur meilleure évaluation, rationaliser l'organisation des recrutements et améliorer la mobilité professionnelle.

Marie Din Adzogo, 4e adjoint au maire de la ville de Douala, représentant le maire, s'est félicitée de la tenue de cet atelier à Douala, souhaitant qu'il participe de l'amélioration des performances dans les administrations publiques. Si la Communauté urbaine de Douala y travaille, elle a besoin de l'appui de l'administration, surtout à l'heure du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées.