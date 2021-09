Cameroun: « Le train de la réconciliation est en marche »

interview

S.E Narcisse Ahounou Manlan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire la Côte d'Ivoire au Cameroun

Excellence, on observe beaucoup d'avancées dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire : la création du ministère de la Réconciliation nationale, beaucoup de rencontres au sommet, la grâce présidentielle etc. Mais aucun chronogramme n'est disponible, aucun agenda précis. Ceci ne traduit-il pas l'existence de beaucoup de zones d'ombre ?

Dès sa prise de fonction en 2011, le président de la République a pris le ferme engagement après les évènements douloureux constatés, de réconcilier les Ivoiriens entre eux en faisant tomber les barrières et murs d'incompréhension. Liant l'acte à la parole, il avait pris son bâton de pèlerin pour sillonner toutes les régions de notre pays. Au cours de ses visites dites « Visites d'Etat », il était en communion avec son peuple qui, sans ambages, lui posait les vrais problèmes auxquels il était confronté au quotidien. Ces visites ont permis au chef de l'Etat de toucher du doigt les vrais problèmes des Ivoiriens et d'apporter, dans l'immédiat les solutions idoines. Toujours dans le cadre de réconciliation, il avait été mis en place la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) regroupant plusieurs membres des partis politiques. La CDVR avait pour objectif de recueillir les témoignages et atrocités commis lors de la crise postélectorale en vue de proposer, dans le cadre de la réconciliation nationale, les alternatives de solutions. Héritier du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, qui avait fait de la paix, la seconde religion du pays et du dialogue, son arme de bataille, (ne disait-il pas que le dialogue est l'arme des hommes forts).

C'est de là que vient l'idée de la création du ministère de la réconciliation ?

C'est dans cette perspective qu'ayant constaté que lors des dernières élections présidentielles, il a eu beaucoup d'incompréhensions à telle enseigne que le tissu social a été impacté, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a déclaré que dans le but de consolider davantage la cohésion nationale et pour la réconciliation des filles et des fils de la Côte d'Ivoire, il envisageait la création d'un ministère chargé de la réconciliation nationale. Il a respecté sa parole. Le ministre de la Réconciliation nationale a une feuille de route bien définie. Il sillonne déjà le territoire national en envisageant de rencontrer tous les Ivoiriens, même ceux en exil qui manifestent le désir de retourner au pays. La réconciliation nationale est en marche. Le président de la République lui-même ne s'embarrasse pas pour poser des actions dignes et ne cesse de manifester sa bonne foi à l'endroit des grands leaders d'opinion.

On constate aussi des rencontres avec certains leaders politiques ...

Après avoir organisé une rencontre le 11 novembre 2020 au Golf Hôtel avec le président Henri Konan Bedie pour évacuer tous les malentendus post-électoraux. Le président Alassane Ouattara a reçu son jeune frère et ami, le président Laurent Gbagbo, le 27 juillet 2021, au Palais présidentiel. Il n'y a de zones d'ombre nulle part. Le train de la réconciliation est en marche et roule à son rythme, car la réconciliation n'est pas un calcul arithmétique mais un fait de société.

Laurent Gbagbo a récemment présenté une longue liste de prisonniers à libérer au président de la République. Une des questions brûlantes reste le retour de Monsieur Guillaume Soro et de Monsieur Charles Blé Goude. Ces équations cachent-elles d'autres grandes inconnues ?

Levons toute équivoque et évitons de travestir la réalité. Pendant l'entretien qu'il a eu avec le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo lui a demandé de voir les possibilités de libération des prisonniers politiques détenus depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Il a ajouté que le président Alassane Ouattara avait en sa possession les mécanismes nécessaires pour leur libération. Aucune longue liste de prisonniers n'a été présentée au président de la République. Cependant, lors de son discours à la Nation, à l'occasion de la célébration du soixante et un anniversaire de la Côte d'Ivoire, le président de la République a donné le ton en libérant près de trois milles prisonniers. En ce qui concerne le retour de Messieurs Guillaume Soro et Charles Blé Goude, la constitution ivoirienne stipule en son article 22, qu'aucun ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Ils rentreront tôt ou tard dans leur pays. Le vœu pieux des ivoiriens aujourd'hui, c'est la paix pour leur pays.

Les grandes formations politiques sont divisées en interne : le RHDP, le PDCI, le FPI. Peut-on craindre que ses dissensions freinent le processus ?

Je ne partage pas du tout cette affirmation. Parmi les trois grands partis politiques que vous venez de citer, seul le Front populaire ivoirien (FPI) souffre actuellement de dissensions. En effet, le président fondateur du parti, rentré au pays après 10 ans d'absence, a décidé de créer un nouveau parti parce que, dit-il, Monsieur Affi N'guessan, actuel président du parti, s'appuie sur la légalité pour s'octroyer les pleins pouvoirs et malgré les nombreuses initiatives, il refuserait de lui céder le fauteuil de président de ce parti. Il n'entend donc pas s'engager dans une bataille juridique avec celui-ci et propose comme alternative, la création d'un nouvel instrument de lutte conforme à leur idéologie de jadis. Ceci ne peut en aucun moment constituer un frein au processus de réconciliation nationale en cours.