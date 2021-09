Cameroun: Développement du numérique universitaire - Le premier centre ultramoderne opérationnel

Le gouverneur de la région du Sud a lancé la phase test à l'Université inter-Etats Congo-Cameroun mercredi dernier à Sangmelima.

Ultramoderne et futuriste, le Centre de développement du numérique universitaire de l'Université inter-Etats Congo-Cameroun (UIECC), don du président de la République, Paul Biya, est désormais opérationnel. Mercredi dernier, au cours d'une cérémonie courue, le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguele Nguele, a procédé au lancement de la phase de test et de mise en exploitation de cette infrastructure Hi-tech logée au campus de l'UIECC à Sangmelima dans le Dja-et-Lobo, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur.

D'une valeur de 2,5 milliards de F, c'est un concentré de technologie ultramoderne issu du projet E-National Higher Education network initié par le président de la République. « Les étudiants vont étudier avec des supports numériques et informatiques de très haute technologie. Le problème des effectifs et de la disponibilité des enseignants dans les universités sera réglé », s'est réjoui Felix Nguele Nguele. Equipé d'une salle de visioconférence pour les réunions interuniversitaires et d'une salle ultramoderne d'enregistrements des cours les enseignants, le centre dispose également d'une salle d'enseignement à distance, entre autres.

Pour le Pr. Marcel Fouda Ndjodo, coordonnateur provisoire de l'université inter-Etats, par ailleurs chef du projet E-National Higher Education Network, le centre va décupler l'imagination et la créativité des enseignants et des étudiants, en les plongeant dans l'espace cybernétique planétaire de la connaissance. A l'en croire, l'université est en train de muter totalement et le projet E-National Higher Education network vient accélérer cette transformation de l'enseignement supérieur. «

Désormais ici à Sangmélima, nous pouvons dispenser un cours en pleine forêt de l'Afrique centrale dans une ville secondaire et ce cours peut être vu à Yaoundé et partout ailleurs. De la même manière, un cours qui est dispensé à Moscou, Londres ou Buenos Aires, peut être vu à Sangmelima. Grâce à ce centre, Sangmelima fait partie des battements du monde d'aujourd'hui et de demain », a expliqué le Pr. Marcel Fouda Ndjodo.

Le projet E-National Higher Education network du chef de l'Etat qui vise à booster la transformation digitale des universités camerounaises est le fruit de la coopération bilatérale Cameroun-Chine. Financé à hauteur de 75 milliards de F d'Eximbank China, il est entré dans sa phase de mise en œuvre en 2016. Le projet était notamment constitué du don d'ordinateurs portables aux étudiants, de la construction et de l'équipement de neuf centres ultramodernes de développement du numérique universitaire, dont un dans chacune des huit universités d'Etat et un à l'UIECC. Ils seront complétés par un centre national du numérique universitaire placé sous la gestion du Minesup.