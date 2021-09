Cameroun: Douala - La pluie fait « journées continues »

La capitale économique a bouclé hier son second jour d'averses persistantes.

Alors qu'il n'est pas encore 14 h ce 2 septembre, Madeleine N., cadre d'entreprise en service à Bonanjo, demande à rentrer chez elle, promettant à son chef de lui envoyer son travail par mail « depuis la maison ». Raison, la jeune femme a regardé le ciel par la baie vitrée de son bureau, et a pensé à la veille. Ce 1er septembre au cours duquel il a plu quasiment toute la journée sur la capitale économique. Les inquiétudes de Madeleine étaient fondées : ce jeudi encore, la pluie a commencé à tomber en matinée çà et là dans la ville avec de brèves interruptions qui, au fond, ne trompaient plus personne.

« Ça c'est la pluie du "mbéa toè" », plaisante un habitant de Logpom, dans l'arrondissement de Douala V, faisant référence à des crustacés locaux dont la légende a longtemps associé l'apparition aux pluies diluviennes. A la place du « mbéa toè », on a plutôt eu de nombreux désagréments, relatifs notamment à la mobilité urbaine.

« Je suis arrivée chez moi presque à 22 h, confie Alvine O., résidente de longue date de la banlieue nord de Douala. Je suis pourtant partie du bureau en après-midi ». La jeune dame explique qu'elle avait juste à passer chercher une sœur et la fille de cette dernière, venues de Yaoundé à l'agence de voyage à Akwa, avant de prendre la route de la maison. Elle avait compté sans les embouteillages dont le plus sévère, sur son trajet, se trouvait sur le prolongement nord du Boulevard de la République (entre le carrefour Bonabassem et « Sable »). « Les bouchons ont été aggravés par le fait que des voitures immobilisées longtemps ont fini par tomber en panne sèche », relate Alvine, qui se souvient que sa nièce s'est mise à pleurer de famine à un moment.

Outre les bouchons, il y a eu des inondations. La route du « Beach », entre le carrefour Sandaga et celui de l'ancienne Direction générale des Douanes était entièrement sous l'eau. De nombreux habitants de Makepè-Missokè n'ont pas pu sortir du quartier, les différentes voies étant coupées. Inconfort similaire à Akwa, au carrefour BP Cité, à Ange Raphaël, Bali, etc. Ce 1er septembre, Rosine D., désireuse d'aller rendre visite à une parente habitant Bonapriso, a reçu une réponse étonnante du taximan sollicité : « On va passer par où ? ». De fait, si ce quartier chic a des ruelles plus ou moins au sec, les voies pour y accéder se transforment vite en petits lacs dès que les pluies persistent.

Parlant de persistance, les habitants de PK13 (pour ne prendre que cet exemple) en ont eu un rude aperçu hier jeudi : « De 8 h à 15 h la pluie est tombée, rendant impraticable notre seule route », témoigne un riverain joint au téléphone.