Congo-Brazzaville: Littérature - Wilfried N'Sondé revient avec un nouveau roman

Paru le mois dernier aux éditions Actes Sud, le nouvel ouvrage de l'écrivain congolais est intitulé « Femme du ciel et des tempêtes ».

L'écrivain franco-congolais a réuni autour d'un récit une étonnante galerie de personnages dont un anthropologue d'origine congolaise, une médecin-légiste germano-japonaise, un shaman Nenets, un zoologue français, un cruel mafieux russe et son homme de mains, ou encore trois chiens nommés Staline, Castro et Mao.

Son roman aux allures de thèse sur le rapport de l'humain au monde et à la nature, embarque son lecteur dans la sépulture d'une reine à la peau noire endormie sous le permafrost depuis plus de dix mille ans, avant de se révéler à un chaman de la tribu des Nenets, dans la péninsule de Yamal. Un dialogue inédit s'amorça alors entre la femme surgie des ténèbres gelées et le chaman. Ravi, il ouvrit son cœur à celle qui avait transcendé les frontières du temps. Mais, derrière l'allégresse, la reine à la peau noire discerna la douloureuse épreuve que le chaman endurait. L'homme était aux abois, torturé par des questions qui demeuraient sans réponse.

Il souffrait, seul face à des dangers qui menaçaient de détruire totalement ce qu'il chérissait le plus : cet endroit merveilleux au bord de l'océan Arctique où il s'était retiré pour échapper à la folie prédatrice des hommes. Très ému de se trouver en présence d'une interlocutrice originaire du pays des ancêtres défunts, le chaman entendait ne rien lui dissimuler et l'informa des périls qui assombrissaient aujourd'hui le ciel de leur terre bien-aimée. Il lui révéla la fragilité de son lieu de retraite : son équilibre vacillait depuis que des satellites avaient repéré la présence de gaz en grande quantité dans le sous-sol. La nouvelle avait suscité un immense intérêt pour ce territoire oublié, dont les ressources naturelles promettaient un formidable essor économique.

La terre allait être torturée, éventrée, la pollution arriverait et contaminerait bientôt les centaines de rennes qui y transitaient. Les familles des derniers éleveurs nomades qui fréquentaient la zone peineraient davantage à survivre et finiraient peut-être par disparaître. L'industrie confisquerait leur habitat naturel à de nombreuses espèces, des plus petites aux plus grandes. Face à ces périls, un sursaut était nécessaire. L'urgence s'imposait au chaman, il se trouvait dans l'obligation d'agir avec empressement.

Décidé à protéger un territoire naturel menacé par l'exploitation gazière, le chaman demande de l'aide à un scientifique français et ami, dans l'espoir que celui-ci saura mobiliser les écologistes du monde entier.

Sur 272 pages, Wilfried N'Sondé étale des aventures palpitants qui abordent des thématiques essentielles telles que le respect de la nature, le partage et la transmission entre les peuples ainsi que la communication entre mondes visible et invisible.