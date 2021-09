Congo-Brazzaville: Série-documentaire - Jada Pinkett-Smith annonce une production sur les reines africaines

L'actrice, parolière, productrice et chanteuse américaine va produire, pour Netflix, une série-documentaire sur les reines africaines.

La série-documentaire mettra en exergue quelques reines africaines dans le but d'éclaircir les histoires et les leçons de ces femmes puissantes, ainsi que leur force, leur leadership et leur influence indéniable dans l'histoire du continent. Chaque saison de cette production s'appuiera sur l'histoire d'une des différentes reines sélectionnées dans le cadre de la réalisation de cette série-documentaire.

Dans la première saison, la réalisatrice se penchera sur l'histoire de la reine égyptienne Cléopâtre, l'une des femmes les plus puissantes et les plus incomprises de l'histoire. Tandis que dans la deuxième saison, Jada Pinkett-Smith racontera les péripéties de la reine angolaise Njinga Mbandi, reine guerrière du 17e siècle des royaumes Matamba et Ndongo. La série-documentaire fera également l'objet d'un mélange d'interviews d'experts et d'autres contenus documentaires avec des docudrames pour une reconstitution scénarisée haut de gamme.

Excitée à l'idée de ce projet, la réalisatrice américaine estime que cette série-documentaire sera en quelque sorte un moyen pour elle de mettre en lumière les récits peu connus mais très inspirants. « En tant que mère d'une jeune femme noire, il est extrêmement important pour moi que ma fille apprenne les leçons des reines africaines qui ont ouvert la voie à notre succès et au succès de générations de femmes noires », a indiqué Jada Pinkett-Smith.

Pour ce faire, ce projet, dont les dates de tournage et de sortie restent à découvrir, connaîtra la participation de plusieurs scénaristes et producteurs exécutif, entre autres, Peres Owino ; NneNne Iwuji ; Westbrook ; Miguel Melendez ; Terence Carter ; Sahara Bushue ; David Boorstein.

En rappel, Njinga Mbandi, reine du royaume Ndongo et Matamba, a marqué l'histoire de l'Angola du 17e siècle. Fine diplomate, habile négociatrice et redoutable stratège, Njinga opposa une résistance tenace aux projets coloniaux portugais et ce jusqu'à sa mort, en 1663. Cléopâtre, quant à elle, régna sur l'Égypte entre les années 30 et 51, avant Jésus-Christ. Elle est célèbre pour avoir été la compagne de Jules César puis de Marc Antoine avec lesquels elle a eu plusieurs enfants.