Congo-Brazzaville: Art contemporain - La Riac débute ce 3 septembre

La neuvième édition de Rencontre internationale d'art contemporain de Brazzaville (Riac) commence ce 3 septembre à Brazzaville, sur le thème « Habiter la terre ».

Organisé par les ateliers Sahm en partenariat avec l'Institut français du Congo (IFC), l'évènement réunira en biennale des artistes venant de plusieurs pays d'Afrique, du 3 au 25 septembre, dans la capitale congolaise. La Riac se poursuivra en itinérance avec les artistes nationaux jusqu'en décembre prochain, dans les différents quartiers de Brazzaville et différentes localités du pays à l'instar de NKayi, Dolisie, Owando, Oyo et Pointe-Noire.

La rencontre sera ponctuée par les workshops, les débats d'idées, les performances dans les rues de Brazzaville, les concerts, les spectacles de théâtre et de danse, les expositions d'œuvres d'art, des projections cinématographiques.

A travers son thème inspiré de l'ouvrage Nous habitons la terre de Christiane Taubira, l'ex-ministre française et Garde des sceaux, cette neuvième édition rappelle aux uns et autres que malgré les appartenances culturelles, raciales, religieuses et politiques, tout le monde partage les réalités de cette planète, de manière quasi instantanée, à quelques fuseaux horaires près.

Initiée par Bill Kouelany, artiste, écrivaine et scénographe congolaise, la Riac est une plateforme qui a pour objectif de promouvoir l'art et le partage des savoirs. Elle offre plus de visibilité à la création artistique congolaise sur la scène internationale et promeut les différents domaines culturels du Congo en particulier et africain en général.