Seychelles: Ouverture de la saison des concombres de mer aux Seychelles, avec une légère réduction du quota

La saison de pêche aux concombres de mer 2020-2021 devrait s'ouvrir le 1er octobre et le quota de l'année sera inférieur de 10 % pour les espèces à mamelles, l'un des trois types de concombres de mer ciblés aux Seychelles.

La Seychelles Fishing Authority (SFA) a décidé de réduire le quota car les pêcheurs n'étaient pas en mesure d'atteindre le quota précédemment fixé, qui était de 281 250 pièces de concombre de mer à mamelles. Le nouveau quota est de 253 125, a déclaré la SFA aux propriétaires de bateaux et aux membres d'équipage plus tôt cette semaine.

Le principal scientifique halieutique de la SFA, Ameer Ebrahim, a déclaré vendredi à la SNA que la raison pour laquelle les pêcheurs n'ont pas pu atteindre le quota reste incertaine.

« Afin de déterminer la cause de cette faible consommation de quotas pour cette espèce, une analyse plus complète de navire à navire est nécessaire. Selon les commentaires d'un transformateur de concombres de mer, les navires avec des plongeurs seychellois ont tendance à cibler davantage les concombres de mer à mamelles, car ils ont tendance à opérer dans des eaux plus profondes, où cette espèce est plus abondante. D'autre part, les navires opérant avec des plongeurs malgaches pêchent plus dans des zones peu profondes où les deux autres espèces sont plus abondantes », a déclaré M. Ebrahim.

Les concombres de mer sont des animaux marins à la peau coriace et au corps allongé contenant une seule gonade ramifiée trouvée sur le fond marin dans le monde entier. Ils tirent leur nom de leur ressemblance avec un concombre et sont consommés frais ou séchés dans diverses cuisines. Les concombres de mer sont considérés comme un mets délicat en Asie de l'Est et du Sud-Est.

Aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, les pêcheurs ciblent trois espèces de concombres de mer - les concombres de mer à mamelles fleuries, les concombres de mer à mamelles blanches et les concombres de mer rouges épineux.

Le directeur général de la SFA, Nichol Elizabeth, a déclaré aux médias cette semaine que les pêcheurs ont suffisamment pêché les espèces qui ont le plus de quotas alloués.

« Sur quatre ans, une moyenne de 21 pour cent du quota alloué pour les concombres de mer à mamelles fleurie n'a pas été utilisé. Ainsi, nous avons proposé de réduire ce quota de 15 pour cent et avec le lobbying des pêcheurs, cela a été ramené à une réduction de 10 pour cent. Le conseil d'administration a accepté cela », a déclaré M. Elizabeth.

Au cours de la réunion, certains pêcheurs d'holothuries ont souligné que l'une des raisons pour lesquelles le quota n'avait pas été atteint était, entre autres, dû à la mauvaise visibilité sous l'eau et le mauvais temps.

Quant aux autres espèces de concombre de mer - poisson rouge épineux et poisson à mamelles blanches - la SFA a souligné que pour ces pêcheurs, ils ont plus ou moins atteint leur quota, il restera donc le même pour la saison à venir à 37 500 et 56 250 pièces respectivement.

Pour la saison qui débute le 1er octobre et se termine le 31 mai 2022, 25 licences ont été attribuées.

M. Ebrahim a souligné que pour cette saison, deux navires sous-performant seront supprimés et remplacés par deux nouveaux titulaires de licence.

En ce qui concerne le quota que les pêcheurs n'ont pas atteint, la SFA a indiqué qu'elle redistribuerait le quota à la mi- saison pour les trois espèces. Cela se fera une seule fois par saison.

Une autre étude sur le concombre de mer doit avoir lieu avec le partenariat des pêcheurs à partir du mois de novembre de cette année. La SFA a reconnu la nécessité d'une nouvelle évaluation des stocks indépendante de la pêche pour l'espèce, car il est nécessaire de réévaluer et d'ajuster l'allocation du quota actuelle. La saison de pêche n'en sera pas affectée.