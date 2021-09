Afrique de l'Ouest: BRVM - Tendance haussière de la capitalisation des obligations en fin de semaine

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) connait une tendance haussière au terme de la séance de cotation de ce vendredi 3 septembre 2021.

En effet, après une hausse de 2,457 milliards de FCFA enregistrée le jeudi 2 septembre 2021, cette capitalisation est de nouveau en augmentation de 5,684 milliards de FCFA ce vendredi 3 septembre 2021 à 7088,455 milliards de FCFA contre 7082,771 milliards de FCFA la veille.

Quant à celle du marché des actions, elle est en baisse de 8,247 milliards de FCFA à 5 311,226 milliards de FCFA contre 5319,473 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,388 milliards FCFA contre 2,952 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 a perdu 0,44% à 139,44 points contre 140,05 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a aussi enregistré une baisse de 0,16% à 176,48 points contre 176,76 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,60% à 565 FCFA), Bicici Côte d'Ivoire (plus 4,84% à 6 500 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 3,66% à 4 250 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,23% à 6 870 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,60% à 3 950 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Palm Côte d'Ivoire (moins 3,66% à 5 000 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,59% à 805 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 1,96% à 4 000 FCFA), Compagnie ivoirienne d'électricité (moins 1,96% à 2 005 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 1,80% à 4 900 FCFA).