Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Une question d'hygiène

Si l'hygiène est garante d'un bon état de santé, elle est aussi une question de savoir-vivre. En effet, elle implique un bon rapport à soi-même et aux autres. Bien plus qu'une nécessité sanitaire, elle est une source de bien-être, d'où la fameuse expression " Etre bien dans sa peau ".

Il faut entourer son corps de tous les soins élémentaires:

Laver, savonner, frotter sa peau, surtout dans les replis ;

Utiliser des crèmes, pommades et déodorants ;

Se laver régulièrement, surtout avant la préparation des repas et avant de manger ;

Certains métiers physiques ou la pratique du sport nécessitent des douches fréquentes et régulières ;

Les bains, le hammam ou le sauna participent au bien-être qui complète la douche.

Au soin quotidien de la peau, s'ajoute celui de la bouche. La brosse à dents, invention chinoise qui remonte au XVe siècle, permet de l'assainir et de rafraîchir l'haleine en utilisant du dentifrice. Les bains de bouche renforcent le brossage des dents, soignent les petites lésions de la langue et de la muqueuse buccale et assurent une plus longue durée de la fraîcheur de l'haleine.

A ces soins quotidiens s'ajoutent des soins plus espacés en fréquence que sont le soin des ongles et des cheveux qui se trouvent plus sophistiqués chez les femmes que chez les hommes, excepté ceux qui ont choisi de se parer de leur crinière.

En dehors de tout besoin esthétique ou d'expression identitaire, l'hygiène se veut être une base de la relation à soi et aux autres. L'on ne peut se permettre de se montrer négligeant dans son apparence car, une fois qu'on a franchi le pas de sa porte, tout peut arriver. On peut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, tout comme son prochain associé en affaires. Les gens voient l'apparence avant de découvrir la personnalité, aussi attachante soit-elle.

Du savon et un petit déodorant sont monnaie courante. L'on s'adonne au luxe quand on peut, mais à la propreté parce qu'on doit.

Si l'on est toujours apprêté à l'extérieur, le domicile ne peut se dérober à cette règle de savoir-vivre. Le « home sweet home » est une façon de rendre son intérieur agréable à vivre pour soi-même et pour ses invités.

Une routine quotidienne doit être rôdée par et pour faciliter la vie des habitants de la maisonnée. Passer le balai et le chiffon, faire la vaisselle, nettoyer et ranger après utilisation doivent être autant de réflexes que de se laver les dents.

Le ménage de fins de semaine, de mois et de saisons comme les petits travaux de bricolage appartiennent aux soins occasionnels et plus espacés qui demandent plus de temps et plus de minutie.

Prendre soin de soi et de son intérieur constitue l'une des premières victoires que tout un chacun se doit de prendre sur sa journée avant de conquérir et de le changer, selon ses aspirations les plus profondément ancrées.