Afrique: Eliminatoires du Mondial 2022 / Groupe "A" 1re journée - Eclatante victoire des Verts face à Djibouti (8-0)

Blida — La sélection algérienne de football a atomisé son homologue Djiboutienne (8-0, mi-temps 4-0), en match disputé jeudi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la première journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Un large succès, obtenu avec l'art et la manière malgré le mauvais état de la pelouse, et qui a permis aux poulains du coach Djamel Belmadi de s'emparer provisoirement de la tête de leur groupe, a égalité de points avec le Burkina Faso, mais avec un meilleur Goal-average : +8 contre +2 pour les Etalons.

Les Verts ont réussi à ouvrir la marque dès la cinquième minute de jeu, grâce à Islam Slimani, qui avait placé une belle tête croisée au point de pénalty, après centre millimétré du capitaine Ryad Mahrez (1-0).

Le cuir semblait prendre la direction des filets, mais le défenseur Mohamed Batio l'a sorti volontairement de la main, ce qui a généré une double sanction pour le Djibouti, car outre le carton rouge brandit au visage de ce joueur, l'arbitre Camerounais a accordé un pénalty aux Verts.

C'est Islam Slimani qui s'est chargé de l'éxecuter, ajoutant le deuxième but algérien dans ce match, à la 24', avant que le latéral gauche Ramy Bensebaïni ne rajoute un troisième but, environ deux minutes plus tard.

En effet, suite à un joli débordement de Youcef Belaïli sur l'aile gauche, le jeune Constantinois a hérité d'une belle passe en profondeur, et sans se poser de question, il a décoché un joli tir croisé, qui est allé se loger directement dans le coin opposé.

Le sélectionneur de Djibouti, le Français Julien Mette avait assuré qu'il venait à Blida avec l'objectif de prendre un point, mais son équipe s'est finalement révélée trop faible pour rivaliser avec les champions d'Afrique en titre.

Le match a été à sens unique, à tel point que le gardien algérien, Raïs Wahab M'Bolhi, n'a eu aucun arrêt à faire pendant pratiquement toute la rencontre. D'ailleurs, c'est à peine s'il a touché le ballon une ou deux fois, sur l'ensemble des 90 minutes.

La domination des Verts s'est poursuivie avec la même intensité, permettant à Belaïli et Mahrez de se procurer une belle occasion chacun pendant les cinq minutes qui ont suivi. La première d'un lobe, sorti in extremis par le gardien en corner (28') et la seconde sur un coup franc direct, qui a été bien capté par portier Djiboutien.

A la 38', et suite à une belle action collective des Verts, Bounedjah a hérité d'une belle passe en profondeur et s'est présenté seul devant le gardien adverse, qui l'a crocheté de manière illicite dans le carré des 18 mètres.

L'arbitre Camerounais n'a pas hésité un seul instant et a sifflé un deuxième pénalty en faveur des Verts, et c'est Bounedjah qui s'est lui-même fait justice (4-0).

Un score lourd qui n'a pas tempéré l'ardeur des Algériens pour autant, puisqu'ils sont revenus tout aussi incisifs après la pause, comme en témoigne ce nouveau but d'Islam Slimani, inscrit dès la 46' minute de jeu.

En effet, à l'image de sa sélection nationale, le buteur Lyonnais était vraiment déchainé ce jeudi soir, car même après avoir réussi le coup du chapeau, il a continué à se surpasser.

Des efforts qui n'ont pas été vains, puisque cet abattage a permis à Slimani d'inscrire un quatrième but personnel dans ce match, et son 35ème sous le maillot vert de la sélection, ce qui le ramène désormais à seulement une longueur du record d'Abdelhafid Tasfaout, qui compte 36 buts en sélection.

Ce quatrième but de l'ancien Belouizdadi a été inscrit d'une tête rageuse au point de pénalty, après un centre tendu du côté gauche, admirablement bien brossé par Youcef Belaïli (6-0).

A ce moment là, l'addition était déjà relativement salée, et les Verts auraient pu s'en contenter, mais ils ont préféré "respecter l'adversaire" en continuant à attaquer avec la même hargne, et la même vitalité.

Des efforts qui ont permis au jeune Zerrouki d'ajouter un huitième et dernier but, d'un tir bien placé à l'entrée des 18 mètres, après une balle mal renvoyée par la défense adverse (68').

Les rentrée en jeu d'Andy Delort, Adem Zorgane et surtout Saïd Benrahma ont eu pour effet de maintenir le rythme de la rencontre à un niveau élevé pendant le dernier quart d'heure, pendant lequel la fatigue semblait avoir commencé à gagner les Slimani et Mahrez, mais le score est resté inchangé.

La sélection algérienne enchaine ainsi un 28e match consécutif sans défaite, ce qui représente un record.

Dans l'autre match de ce Groupe "A", disputé un peu plus tôt dans l'après-midi à Marrakech (Maroc), le Burkina Faso avait difficilement dominé le Niger (2-0).

Grace à un meilleur goal-average (ndlr, +8 contre +2) c'est la sélection algérienne qui prend provisoirement la tête de ce Groupe "A", devant le Burkina Faso (2e), et le Niger (3e), au moment où Djbouti ferme la marche (4e), avec zéro point au compteur.

Lors de la prochaine journée, prévue le 7 septembre courant, l'Algérie ira au Maroc, pour y défier le Burkina Faso, alors que le Djibouti sera opposé au Niger.

Déclarations :

Déclarations recueillies par l'APS à l'issue du match Algérie - Djibouti (8-0, mi-temps 4-0), disputé jeudi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la première journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022:

Djamel Belmadi (Sélectionneur de l'Algérie) :

"On tenait à bien démarrer ces éliminatoires de la Coupe du monde pour entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices et je pense qu'avec cette large victoire, l'objectif a été largement atteint. Personnellement, j'en suis doublement content, car avec le mauvais état du terrain, ce n'était pas évident. Mais les joueurs ont fait preuve de sérieux, du début à la fin, et c'est ce qui a permis de surmonter ces petites difficultés, pour atteindre notre objectif.

On va commencer par bien récupérer des gros efforts qui ont été fournis aujourd'hui, après quoi, on va s'attaquer la préparation du prochain match. J'ai entendu dire que notre future adversaire, le Burkina Faso, l'a emporté contre le Niger (2-0).

Je pense que cela confire son ambition d'aller loin dans cette compétition et par conséquent, la nécessité pour nous de le prendre très au sérieux. On va visionner son match contre le Niger et intégrer notre constat à la préparation du prochain match. Ce sera déjà un duel décisif pour une éventuelle qualification aux barrages et nous ferons donc le maximum pour le gagner.

La seule chose que je regrette contre le Djibouti, c'est le fait que Djamel Benlamri ait écopé d'un carton jaune. Le match était relativement facile et sincèrement, j'aurais préféré que le Clean-sheet soit complet : ni but encaissé, ni carton, ni blessé. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et on doit faire avec".

Islam Slimani (Avant-centre de l'Algérie) :

"Pour un attaquant, cela fait toujours plaisir de marquer, ne serait-ce qu'un but. Donc, vous pouvez imaginer ma joie d'avoir réussi un quadruplé contre le Djibouti. Une performance qui porte mon capital à 35 buts en équipe nationale et qui me rapproche du record de ce grand monsieur qu'est Abdelhafid Tasfaout (36 buts).

Mais pour être tout à fait honnête, cet exploit personnel était loin d'être mon principal objectif. Ce que je voulais surtout, c'est que l'équipe gagne et démarre ces éliminatoires de la Coupe du monde du bon pied. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée et enchainer d'autres bons résultats, car ce n'est que le début, et le parcours est encore long. Peu importe si c'est moi ou un autre qui marque lors des prochains matchs, l'essentiel, c'est que l'équipe gagne".

Ismaël Bennacer (Milieu récupérateur de l'Algérie) :

"Nous avons abordé ce match avec sérieux, ce qui nous a permis d'ouvrir le score relativement tôt. Une situation qui nous a permis de chasser rapidement le doute et de se mettre d'entrée sur les bons rails. Le deuxième but est venu au bon moment pour nous réconforter et c'est devenu encore plus facile après l'expulsion d'un joueur adverse.

Cela dit, et avec tous mes respects, ce n'était que le Djibouti. Lors de notre prochaine sortie, nous aurons affaire à un adversaire d'un tout autre calibre et il faudra donc faire très attention.

On va commencer par bien récupérer des gros efforts qui ont été fournis aujourd'hui avant d'attaquer la préparation du Burkina Faso. J'espère que là encore, nous pourrons développer convenablement notre jeu et réussir un bon résultat qui nous permettra de prendre option dès lors sur une éventuelle qualification".

Fiche technique:

Fiche technique du match Algérie - Djibouti (8-0, mi-temps 4-0), disputé jeudi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la première journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 :

Stade Mustapha Tchaker (Blida). Temps relativement doux. Terrain praticable. Match à huis clos, en raison de la pandémie.

Arbitrage du Camerounais Blaise Yuven N'Gwa, assisté de ses compatriotes Menye M'Pélé Rodrigue et Oumarou Sanda.

Buts : Slimani (5', 24' sp, 46' et 53'), Bensebaïni (26'), Bounedjah (38' sp), Mahrez (66'), Zerrouki (68') Algérie

Avertissement : Benlamri (33') Algérie

Expulsion : Mohamed Batio (23') Djibouti

Les équipes :

Algérie : Raïs M'Bolhi, Mehdi Zeffane, Ramy Bensebaïni, Djamel-Eddine Benlamri (Ahmed Touba 60'), Aïssa Mandi, Ismaël Bennacer (Hicham Boudaoui 46'), Ryad Mahrez, Ramiz Zerrouki (Adem Zorgane 70'), Baghdad Bounedjah (Andy Delort 60'), Islam Slimani, Youcef Belaïli (Saïd Benrahma 60').

Entraîneur : Djamel Belmadi.3

Djibouti : Innocent M'Boni Hankuye, Fouad Moussa Robleh, Ali Youssouf Farada, Said Wais (Aboubaker Oumarou 82'), Mohamed Batio, Mohamed Bourhan, Mohamed Abdelilah Hamza (Yussufu Kadamu 71'), Warsama Hassan Houssein, Doualeh Mahamoud Elabeh (Mohamed K. 71'), Mahdi Houssein Mahabeh (Sabri Ali 82'), Samuel Akinbinu (Yabé Siad Isman 29').

Entraîneur : Julien Mette.

résultats partiels :

Résultats partiels de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (Zone Afrique), disputée mercredi et jeudi, et devant se poursuivre le 3 septembre (en heures algériennes) :

1er septembre 2021 :

Groupe C :

Centrafrique - Cap Vert 1-1

Groupe I :

Guinée Bissau - Guinée 1-1

Maroc - Soudan 2-0

Groupe H :

Sénégal - Togo 2-0

Groupe F :

Libye - Gabon 2-1

Egypte - Angola 1-0

Groupe E :

Mali - Rwanda 1-0

2 septembre 2021

Groupe J :

RD Congo - Tanzanie 1-1

Groupe E :

Kenya - Ouganda 0-0

Groupe H :

Namibie - Congo 1-1

Groupe J :

Madagascar - Benin 0-1

Groupe A :

Niger - Burkina Faso 0-2

Algérie - Djibouti 8-0

3 septembre 2021 :

Groupe G :

Zimbabwe - Afrique du Sud 14h00

Groupe D :

Mozambique - Côte d'Ivoire 14h00

Groupe B :

Mauritanie - Zambie 17h00

Groupe C :

Nigeria - Liberia 17h00

Groupe G :

Ghana - Ethiopie 20h00

Groupe B :

Tunisie - Guinée Equatoriale 20h00

Groupe D :

Cameroun - Malawi 20h00.

