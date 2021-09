Togo: Entre Santrinos et l'ATRT, la paix a trouvé sa place

a crise de quelques jours qui a secoué le monde du Show-biz togolais a connu un dénouement apaisant grâce à la médiation du ministre en charge de la Culture, Pierre Kossi Lamadokou qui a tracé une piste d'entente pour les deux protagonistes. Il s'agit de l'affaire opposant l'artiste Santrinos Raphael à l'Association des Techniciens des Radios du Togo (ATRT).

Ce jeudi 02 septembre 2021 à Lomé, le ministre Lamadokou a organisé une rencontre d'écoute et d'apaisement entre Mansa Groupe représentant Santrinos Raphael et l'ATRT. Comme le souhaitait le ministre, les deux parties ont accepté de se réconcilier et de faire la paix.

« A l'issu de cette rencontre qui a permis aux protagonistes de se vider et de s'élever. Il a été fait table rase de cet incident malheureux et malencontreux regretté et déploré par eux tous ainsi que des polémiques inutiles engendrées » indique le communiqué de presse du ministère de la culture et du tourisme.

Un toast a scellé leur réconciliation et leur nouvel engagement.

Notons que d'autres cadres de la musique togolaise ont contribué à la résolution de cette crise déclenchée par la publication d'un blogueur proche de Santrinos, qui mal reçu par l'ATRT, a décidé de ne plus jouer les morceaux de l'artiste sur les médias.