Angola: Destitution des membres du Conseil d'Administration de l'Entreprise Portuaire d'Amboim

Luanda — Les ministres des Finances et des Transports, Vera Daves et Ricardo D'Abreu, respectivement, ont limogé, jeudi, par l'arrêté conjoint et conformément aux pouvoirs délégués par le Président de la République, le Conseil d'Administration de l'Entreprise Portuaire du Amboim. E.P.

Le Conseil d'administration était composé de Flaviano Ferraz Macanga, président, Gaspar Fernandes da Conceição Guedes et Abrão Augusto Manuel Francisco, administrateurs exécutifs, Nelson Dias dos Santos et Sebastião Daniel Neto, administrateurs non exécutifs.

Francisco José Aleixo Fernandes, président, Salustiano Francisco Pinto Ferreira et Manuel Francisco Zangui, administrateurs exécutifs, Nelson Dias dos Santos et Sebastião Daniel Neto, administrateurs non exécutifs, sont les membres du nouveau Conseil d'Administration du port d'Amboim.

Dans un autre arrêté conjoint, les deux ministres ont également nommé Júlio Arsénio Neto au poste d'administrateur non exécutif du Conseil d'administration de l'Entreprise Portuaire de Cabinda, EP, et José Manuel Rela dos Santos Bento, au poste d'administrateur non exécutif du Conseil d'Administration de Portuaire du Soyo, EP.

Dans le même ordre, le Conseil d'administration de l'Entreprise des Transports collectifs urbains de Luanda - TCUL, EP, qui comprenait Pedro Carmo Manuel Pereira, président, Manuel Lotutala et Lutandila Lutumba, administrateurs exécutifs, Catarino Eduardo César et Luís Cândido Cruz Gaspar Cohen, administrateurs non exécutifs a été destitué.

Le nouveau Conseil d'Administration de l'entreprise, nommé pour un mandat de cinq ans, est composé de Catarino Eduardo César, président, Eliseu Domingos Machado et Filomena Cahungo, administrateurs exécutifs, Nelson Pereira Jorge et Luís Cândido Cruz Gaspar Cohen, administrateurs non exécutifs.

Les deux ministres ont également déterminé la destitution de Francisco José Aleixo Fernandes, du poste d'administrateur non exécutif du Conseil d'Administration d'Entreprise Portuaire du Soyo, EP, et dans un autre arrêté le ministre des Transports a limogé Salustiano Francisco Pinto Ferreira, du poste du capitaine du Port d'Amboim.

La restructuration actuelle a mis fin aux mandats d'Ottoniel Mauro de Almeida Manuel, en tant que directeur général de l'Institut national des chemins de fer d'Angola, et d'Elsa da Conceição dos Reis Borges, en tant que directeur général - adjoint pour le domaine de l'administration et des finances de l'Institut national des chemins de fer d'Angola.