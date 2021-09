Afrique du Nord: Sommet pour "une Méditerranée exemplaire en 2030" - l'Algérie a relevé des défis pour la protection du bassin et ses écosystèmes

Alger — La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi a mis l'accent, vendredi, à l'occasion de sa participation au sommet pour "une Méditerranée exemplaire en 2030", sur les actions concrètes entamées par l'Algérie pour relever les différents défis liés à la protection et la préservation du bassin méditerranéen et de ses écosystèmes.

Lors de son intervention par Vidéoconférence, à ce sommet organisé du 1 au 3 Septembre en France, Mme Moualfi a rappelé que l'Algérie avec ses 1.622 Km de linéaire côtier, est l'un des 34 sites importants de la biodiversité dans le monde. Il abrite une large diversité de paysages remarquables, tels que des zones humides, des forêts, des dunes côtières, des îles et des îlots, des aires marines, des prairies de posidonie etc.

S'agissant des principales actions stratégiques réalisées par l'Algérie pour relever les différents défis liés à la protection de ce milieu remarquable et en même temps vulnérable,et entrant dans la mise en œuvre de la convention de Barcelone et de ses protocoles, la ministre a rappelé la promulgation de la loi relative à la protection et la préservation du littoral et la création du commissariat national du littoral.

"La mise en place du dispositif chargé de l'organisation de la lutte contre les pollutions marines dénommé TELBAHR, l'adoption par le gouvernement de la Stratégie et du Plan d'Actions Nationaux pour la Biodiversité, l'élaboration de trois (03) rapports nationaux de surveillance et d'évaluation intégrées IMAP, avec l'appui des différentes agences de la Convention et l'élaboration du Programme d'action stratégique post-2020 pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles dans la région méditerranéenne, font partie de ces actions concrètes réalisées par l'Algérie", a- t-elle souligné.

Elle a également rappelé, dans le même cadre le lancement d'un projet dénommé Protection de l'environnement et de la biodiversité du littoral algérien en partenariat avec la Coopération allemande ainsi que l'actualisation de la Stratégie Nationale de la Gestion des Zones Côtières en 2021.