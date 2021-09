Algérie: L'artiste peintre Thilelli Rahmoun expose à Paris

Alger — La plasticienne algérienne Thilelli Rahmoun expose ces oeuvres jusqu'au 25 septembre dans une galerie d'art parisienne qui prévoit également une table ronde autour de l'exposition et de l'oeuvre de l'artiste, annonce la galerie sur site Internet.

Intitulée "Barna 2020", cette exposition se tient à la galerie d'art "Lala lande" propose une combinaison d'espaces et de temps différents qui refusent l'unité de l'action, du lieu et du moment en imaginant des situation qui séduisent et dérangent simultanément.

Thilelli Rahmoune oeuvre à renouveler fondamentalement les genres historiques du paysage et de la nature morte et représente le mode d'aujourd'hui en le sublimant et le dénonçant.

Née à Alger en 1978, Thilleli Rahmoun vit et travaille entre la France et l'Espagne. Elle est diplômée de l'Ecole Supérieure des Beaux-arts d'Alger (2001) et de l'Ecole Supérieure des Beaux-arts de Paris (2007).

Thilelli Rahmoun organise sa première exposition personnelle en 2008 à Paris qui sera suivi de quatre autres évènements en France et en Espagne, et décroche une quinzaine de prix et de bourses de formation dans différents pays.